Словакия: Суперлига 2021-2022
37' Желтая карточкаAlfonso Artabe
50' Желтая карточкаМраз Филип
1:0
61' ГолЖофчак Игор
62' Желтая карточкаЖофчак Игор
67' Желтая карточкаНемчик Томаш
85' Желтая карточкаЯмбор Тимотей
86' Желтая карточкаMichael Ranko
17
Вашко
Филип
16
Бегала
Матуш
13
Wisdom
Kanu
10
Жофчак
Игор
29
Труса
Матей
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
66
Руснак
Матуш
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
40 Суля СамуэлЗащитник
-
20 Гольян АдамНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
37'
50'
61'
1:0
62'
67'
85'
86'
История личных встреч
Земплин
Жилина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жофчак Игор
|3
|0.3
|Wisdom Kanu
|2
|0.2
|Труса Матей
|2
|0.2
|Takuto Oshima
|2
|0.2
|Попович Димитриос
|1
|0.1
|Alfonso Artabe
|1
|0.1
|Бегала Матуш
|1
|0.1
|Вашко Филип
|1
|0.1
|Котула Юрай
|0
|0
|Магда Даниэль
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.4
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.3
|Ямбор Тимотей
|3
|0.3
|Дурис Давид
|2
|0.2
|Слука Бранислав
|1
|0.1
|Кивиор Якуб
|1
|0.1
|Капралик Адриан
|1
|0.1
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alfonso Artabe
|4
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Бегала Матуш
|3
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Квоцера Милан
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Мраз Филип
|2
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Нитра 1:1 Земплин - Нитра 1:0
Жилина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1
Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Жилина - Середь 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|2.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Земплин
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|5.
|ДАК
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|6.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|7.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Сеница
|10
|3
|4
|3
|11 - 15
|13
|9.
|Середь
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|2
|1
|7
|14 - 25
|7
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|12.
|Погронье
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|3.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Жилина
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|Середь
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|7.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Сеница
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|10.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|6
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|3.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|4.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|5.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|4
|0