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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Земплин
1:0
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
37' Желтая карточка
Alfonso Artabe
50' Желтая карточка
Мраз Филип
1:0
61' Гол
Жофчак Игор
62' Желтая карточка
Жофчак Игор
67' Желтая карточка
Немчик Томаш
85' Желтая карточка
Ямбор Тимотей
86' Желтая карточка
Michael Ranko
90'+3
1
Сараз
Беньямин
6
Alfonso
Artabe
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
18
Мендес
Алехандро
13
Wisdom
Kanu
10
Жофчак
Игор
29
Труса
Матей
22
Петраш
Самуэл
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
27
Слука
Бранислав
11
Бичахчян
Ваан
43
Мраз
Филип
6
Гоно
Мирослав
66
Руснак
Матуш
8
Жибриль
Таофик
29
Дурис
Давид
Земплин
3-4-2-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Земплин
Жилина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:1
С
6:2
СГА
5:0
С
1:1
С
0:3
СГА
2:1
К
0:2
К
1:1
СГА
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жофчак Игор 3 0.3
Wisdom Kanu 2 0.2
Труса Матей 2 0.2
Takuto Oshima 2 0.2
Попович Димитриос 1 0.1
Alfonso Artabe 1 0.1
Бегала Матуш 1 0.1
Вашко Филип 1 0.1
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 4 (1) 0.4
Мыслович Патрик 3 (1) 0.3
Ямбор Тимотей 3 0.3
Дурис Давид 2 0.2
Слука Бранислав 1 0.1
Кивиор Якуб 1 0.1
Капралик Адриан 1 0.1
Ананг Бенсон 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfonso Artabe 4 0
Вашко Филип 3 0
Бегала Матуш 3 0
Труса Матей 2 0
Неофитидис Георгиос 2 0
Жофчак Игор 1 0
Мендес Алехандро 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Michael Ranko 1 0
Квоцера Милан 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Takuto Oshima 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 3 0
Немчик Томаш 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Мраз Филип 2 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Слука Бранислав 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Нитра 1:1 Земплин - Нитра 1:0
Жилина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1
Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Жилина - Середь 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 6 2 1 20 - 7 20
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 17 - 4 20
3. Ружомберок 10 4 5 1 14 - 8 17
4. Земплин 10 5 1 4 13 - 12 16
5. ДАК 10 4 3 3 16 - 15 15
6. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
7. Жилина 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Сеница 10 3 4 3 11 - 15 13
9. Середь 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Татран Липтовски-Микулаш 10 2 1 7 14 - 25 7
11. Злате Моравце 10 1 3 6 10 - 22 6
12. Погронье 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
3. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Жилина 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
7. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Сеница 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
10. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Спартак Трнава 4 2 1 1 6 - 3 7
5. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Земплин 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Сеница Шимчак Милан 3 1
3. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
4. Погронье Лачны Милош 4 0
5. Земплин Alfonso Artabe 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Alfonso Artabe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Земплин 1:0 Жилина онлайн




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