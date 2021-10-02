Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
8' ГолЮрешкин Роко
17' Желтая карточкаШимчак Милан
1:1
34' ГолElvis Mashike Sukisa
23
Roberto
Dias
12
Потома
Денис
88
Яо
Янн
Майкл
29
Tomas
Egert
16
Milan
Jurdik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Tomas EgertПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
Главный тренер: Karol Prazenica
Ход матча
8'
1:0
17'
34'
История личных встреч
Середь
Сеница
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрешкин Роко
|2
|0.2
|Гатарич Никола
|1 (1)
|0.1
|Гаша Роман
|1
|0.1
|Roberto Dias
|1
|0.1
|Радич Доминик
|1
|0.1
|Моронг Адам
|1
|0.1
|Кадлец Андрей
|0
|0
|Яо Янн Майкл
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|6 (2)
|0.6
|Шумбера Шимон
|2
|0.2
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.1
|Павлик Петр
|1
|0.1
|Маулана Эги
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|3
|0
|Кадлец Андрей
|3
|0
|Roberto Dias
|3
|0
|Гучко Томаш
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Гатарич Никола
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Egert
|2
|1
|Шимчак Милан
|3
|0
|Кучера Лукаш
|2
|0
|Шумбера Шимон
|2
|0
|David Gac
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Gabriel Halabrin
|2
|0
|Павлик Петр
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
6
67%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0
Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1 Кошице-2 - Середь 0:0 Погронье - Середь 1:2 Сеница - Середь 1:0
Сеница
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2
Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0 Погронье - Сеница 3:0 Сеница - Погронье 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|2.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|3.
|Ружомберок
|1:0
|10
|4
|5
|1
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|5.
|ДАК
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|6.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|7.
|Земплин
|0:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|Сеница
|1:1
|10
|3
|5
|2
|11 - 14
|14
|9.
|Середь
|1:1
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|10
|2
|1
|7
|13 - 22
|7
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|12.
|Погронье
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Земплин
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Ружомберок
|1:0
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|5.
|Жилина
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Сеница
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Середь
|1:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|10.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Ружомберок
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Сеница
|1:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|7.
|Жилина
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Земплин
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|Середь
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|6
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Тренчин
|Ендришек Эрик
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|4
|0
|5.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0