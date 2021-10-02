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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Середь
2:1
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
1:0
8' Гол
Юрешкин Роко
17' Желтая карточка
Шимчак Милан
1:1
34' Гол
Elvis Mashike Sukisa
52' Вторая желтая карточка
Шимчак Милан
85' Желтая карточка
Потома Денис
2:1
90' Гол
Гаша Роман
90'+5
1
Илиев
Деян
11
Mihajilo
Popovic
5
Любичич
Марин
23
Roberto
Dias
9
Юрешкин
Роко
22
Кадлец
Андрей
20
Дани
Иглесиас
10
Гатарич
Никола
12
Потома
Денис
88
Яо
Янн
Майкл
32
Bernard
Karrica
1
Равас
Генрих
23
Твардек
Кристофер
4
Павлик
Петр
3
David
Gac
2
Шимчак
Милан
21
Gabriel
Halabrin
29
Tomas
Egert
6
Оршула
Филип
16
Milan
Jurdik
7
Шумбера
Шимон
27
Elvis
Mashike
Sukisa
Середь
4-5-1
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Середь
Сеница

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СГБ
4:1
СГБ
1:0
С
2:2
С
4:0
СГБ
1:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.2
Юрешкин Роко 2 0.2
Гатарич Никола 1 (1) 0.1
Roberto Dias 1 0.1
Радич Доминик 1 0.1
Моронг Адам 1 0.1
Кадлец Андрей 0 0
Яо Янн Майкл 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 6 (2) 0.6
Шумбера Шимон 2 0.2
Ниархос Иоаннис 1 0.1
Павлик Петр 1 0.1
Маулана Эги 0 0

Карточки

Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 3 0
Кадлец Андрей 3 0
Roberto Dias 3 0
Гучко Томаш 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Bernard Karrica 2 0
Любичич Марин 1 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Моронг Адам 1 0
Гатарич Никола 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Mihajilo Popovic 1 0
Matus Katunsky 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 3 1
Tomas Egert 2 1
Кучера Лукаш 2 0
Шумбера Шимон 2 0
David Gac 2 0
Дуда Доминик 2 0
Gabriel Halabrin 2 0
Павлик Петр 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Elvis Mashike Sukisa 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
60%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
27%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0
Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1 Кошице-2 - Середь 0:0 Погронье - Середь 1:2 Сеница - Середь 1:0
Сеница
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2
Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0 Погронье - Сеница 3:0 Сеница - Погронье 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 6 2 1 20 - 7 20
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 17 - 4 20
3. Ружомберок 10 4 5 1 14 - 8 17
4. Земплин 10 5 1 4 13 - 12 16
5. ДАК 10 4 3 3 16 - 15 15
6. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
7. Жилина 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Сеница 10 3 4 3 11 - 15 13
9. Середь 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Татран Липтовски-Микулаш 10 2 1 7 14 - 25 7
11. Злате Моравце 10 1 3 6 10 - 22 6
12. Погронье 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
3. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Жилина 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
7. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Сеница 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
10. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Спартак Трнава 4 2 1 1 6 - 3 7
5. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Земплин 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Сеница Шимчак Милан 3 1
3. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
4. Погронье Лачны Милош 4 0
5. Земплин Alfonso Artabe 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Элвис Машике Сукиса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Шимчак Милан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Юрешкин Роко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Середь 2:1 Сеница онлайн




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