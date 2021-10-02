Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Гульденспоренстадион
Шарлеруа
31
Илич
Марко
16
Коффи
Херве
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Алиуи РашидНападающий
- Нападающий
-
21 Торп ВикторНападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фалл МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Кортрейк
Шарлеруа
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|5 (2)
|0.5
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.3
|Шевалье Тедди
|2
|0.2
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.1
|Оканси Эрик
|1
|0.1
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Алиуи Рашид
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|4
|0.4
|Anass Zaroury
|3
|0.3
|Мориока Риота
|2
|0.2
|Кайембе Йорис
|1
|0.1
|Голизадех Али
|1
|0.1
|Adem Zorgane
|1
|0.1
|Бедья Крис
|1
|0.1
|Фалл Мамаду
|1
|0.1
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|5
|0
|Палаверса Анте
|4
|0
|Mathias Fixelles
|2
|1
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Радованович Александар
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Д'Эне Кристоф
|2
|0
|Селемани Фаиз
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Марлос Морено
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|3
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
4
50%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
5
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2
Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Остенде - Кортрейк 1:2
Шарлеруа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа - Брюгге 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|10.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|11.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Кортрейк
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1