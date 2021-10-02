  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Шарлеруа
0' 21'
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
26
Вандандриш
Кевин
11
Mathias
Fixelles
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
16
Коффи
Херве
4
Ван
Клеемпут
Жюль
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
38
Jackson
Tchatchoua
6
Adem
Zorgane
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
70
Anass
Zaroury
10
Николсон
Шамар
Кортрейк
4-5-1
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Шарлеруа

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ТМС
0:4
ТМС
1:1
ПДА
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 5 (2) 0.5
Гейе Папе Хабиб 3 0.3
Шевалье Тедди 2 0.2
Д'Эне Кристоф 1 0.1
Оканси Эрик 1 0.1
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Алиуи Рашид 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 4 0.4
Anass Zaroury 3 0.3
Мориока Риота 2 0.2
Кайембе Йорис 1 0.1
Голизадех Али 1 0.1
Adem Zorgane 1 0.1
Бедья Крис 1 0.1
Фалл Мамаду 1 0.1
Беншаиб Амин 0 0
Jackson Tchatchoua 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 4 0
Mathias Fixelles 2 1
Сейнсбери Трент 3 0
Вандандриш Кевин 3 0
Радованович Александар 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Д'Эне Кристоф 2 0
Селемани Фаиз 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Девале Жиль 1 0
Марлос Морено 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 3 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Зедадка Карим 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
4
50%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
5
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2
Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Остенде - Кортрейк 1:2
Шарлеруа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа - Брюгге 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
5. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Шарлеруа 0:0 10 3 5 2 15 - 11 14
10. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
11. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Остенде 9 4 1 4 13 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Кортрейк 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
6. Шарлеруа 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
7. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Кортрейк 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Мехелен Сторм Никола 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Шарлеруа
2.75
3.70
2.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Шарлеруа онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 