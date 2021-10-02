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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
2:2
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
43' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
1:0
45' Пенальти
Селемани Фаиз
46' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:1
64' Гол
Николсон Шамар
71' Желтая карточка
Андреу Стелиос
2:1
73' Гол
Алиуи Рашид
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
2:2
90' Гол
 90'+7
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
26
Вандандриш
Кевин
11
Mathias
Fixelles
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
16
Коффи
Херве
4
Ван
Клеемпут
Жюль
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
38
Jackson
Tchatchoua
6
Adem
Zorgane
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
70
Anass
Zaroury
10
Николсон
Шамар
Кортрейк
4-5-1
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Шарлеруа

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ТМС
0:4
ТМС
1:1
ПДА
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 6 (3) 0.6
Гейе Папе Хабиб 3 0.3
Шевалье Тедди 2 0.2
Алиуи Рашид 1 0.1
Д'Эне Кристоф 1 0.1
Оканси Эрик 1 0.1
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 5 0.5
Anass Zaroury 3 0.3
Мориока Риота 2 0.2
Кайембе Йорис 1 0.1
Голизадех Али 1 0.1
Adem Zorgane 1 0.1
Бедья Крис 1 0.1
Фалл Мамаду 1 0.1
Беншаиб Амин 0 0
Jackson Tchatchoua 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 4 0
Mathias Fixelles 2 1
Сейнсбери Трент 3 0
Вандандриш Кевин 3 0
Радованович Александар 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Д'Эне Кристоф 2 0
Селемани Фаиз 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Девале Жиль 1 0
Марлос Морено 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Зедадка Карим 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
4
44%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
4
25%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2
Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Остенде - Кортрейк 1:2
Шарлеруа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа - Брюгге 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Синт-Трейден 0:0 10 4 2 4 9 - 11 14
10. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
11. Остенде 0:0 10 4 2 4 13 - 17 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Серкль Брюгге 0:0 10 2 3 5 12 - 13 9
16. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
17. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Серкль Брюгге 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
6. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Остенде 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
13. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Кортрейк Селемани Фаиз 6 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Mathias Fixelles уходит с поля. Abdelhak Kadri выходит вместо него
  • 78'
    Jackson Tchatchoua уходит с поля. Зедадка Карим выходит вместо него
  • 78'
    Anass Zaroury уходит с поля. Фалл Мамаду выходит вместо него
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Алиуи Рашид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    71'
    Стелиос Андреу получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Кнежевич Стефан уходит с поля. Бессиль Лоик выходит вместо него
  • 70'
    Гейе Папе Хабиб уходит с поля. Алиуи Рашид выходит вместо него
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Николсон Шамар бьет в цель!
  • 53'
    Adem Zorgane уходит с поля. Голизадех Али выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Селемани Фаиз из команды Кортрейк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Jackson Tchatchoua получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 2:2 Шарлеруа онлайн




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