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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
2:3
Второй тайм: 72'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
8' Желтая карточка
Урбаньчик Мацей
1:0
8' Гол
Ханка Серджу
1:1
9' Гол
Ситек Максимилиан
1:2
22' Гол
Мак Матеуш
45' Желтая карточка
Родин Матай
1:3
45' Пенальти
Пясецки Фабиан
2:3
62' Гол
Какабадзе Отар
69' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
72'
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
19
Садикович
Дамир
3
Сиплак
Михал
9
Альварес
Маркос
13
Стрончек
Рафал
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
32
Де
Амо
Хонатан
23
Гетингер
Крыстян
20
Томашевич
Гжегож
8
Урбаньчик
Мацей
11
Ситек
Максимилиан
45
Вжесиньски
Конрад
99
Пясецки
Фабиан
10
Мак
Матеуш
Краковия
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Сталь Мелец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.7
Ханка Серджу 2 0.2
Родин Матай 2 0.2
Альварес Маркос 1 0.1
Рыпэ Корнел 1 0.1
Какабадзе Отар 1 0.1
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 3 0.3
Томашевич Гжегож 3 (2) 0.3
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.2
Де Амо Хонатан 1 0.1
Колев Александар 1 0.1
Ситек Максимилиан 1 0.1
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Сиплак Михал 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Альварес Маркос 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Ханка Серджу 1 0
Пестка Камил 1 0
Лусюш Сильвестер 1 0
Зауха Патрик 1 0
Karol Knap 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Флис Марцин 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2
Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0 Краковия - Ракув 1:2 Ягеллония - Краковия 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Подбескидзе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Сталь Мелец 3:2 10 4 2 4 11 - 15 14
9. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Краковия 2:3 10 3 3 4 15 - 18 12
11. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
12. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Сталь Мелец 3:2 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
11. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
12. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
13. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
14. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Краковия 2:3 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 2:3 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Сталь Мелец 3:2 5 1 2 2 6 - 9 5
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Сталь Мелец
7.50
6.04
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 2:3 Сталь Мелец онлайн




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