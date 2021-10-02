Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
3:3
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Сталь Мелец
8' Желтая карточкаУрбаньчик Мацей
1:0
8' ГолХанка Серджу
1:1
9' ГолСитек Максимилиан
1:2
22' ГолМак Матеуш
45' Желтая карточкаРодин Матай
1:3
45' ПенальтиПясецки Фабиан
2:3
62' ГолКакабадзе Отар
69' Желтая карточкаПясецки Фабиан
3:3
77' Гол в свои воротаГетингер Крыстян
85' Желтая карточкаКосцельны Камиль
88' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
8'
1:0
9'
22'
1:2
45'
45'
1:3
62'
2:3
69'
77'
3:3
85'
88'
История личных встреч
Краковия
Сталь Мелец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.7
|Ханка Серджу
|2
|0.2
|Родин Матай
|2
|0.2
|Альварес Маркос
|1
|0.1
|Рыпэ Корнел
|1
|0.1
|Какабадзе Отар
|1
|0.1
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|3
|0.3
|Томашевич Гжегож
|3 (2)
|0.3
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.2
|Де Амо Хонатан
|1
|0.1
|Колев Александар
|1
|0.1
|Ситек Максимилиан
|1
|0.1
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-ом тайме 9
10 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2
Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0 Краковия - Ракув 1:2 Ягеллония - Краковия 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Подбескидзе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4:0
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Шлёнск
|0:4
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|9.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|12.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|0:4
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|0:4
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0