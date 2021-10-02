Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
2' ГолАмарал Жоау
17' Желтая карточкаШтиглец Дино
2:0
30' ГолКаминьски Якуб
3:0
54' ГолКаминьски Якуб
4:0
56' ГолИсхак Микаэль
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
2'
1:0
17'
30'
2:0
54'
56'
4:0
73'
История личных встреч
Лех
Шлёнск
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
28 матчей
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.7
|Амарал Жоау
|4
|0.4
|Каминьски Якуб
|4
|0.4
|Дуглас Барри
|1
|0.1
|Ребошу Педру
|1
|0.1
|Саламон Бартош
|1
|0.1
|Квеквескири Ника
|1
|0.1
|Тиба Педру
|1
|0.1
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.1
|Скурась Михал
|1
|0.1
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|5
|0.5
|Пих Роберт
|4 (3)
|0.4
|Прашелик Матеуш
|2
|0.2
|Штиглец Дино
|1
|0.1
|Гарсия Виктор III
|1
|0.1
|Пясецки Фабиан
|1
|0.1
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Голла Войцех
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Шварц Петр
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Вердаска Диогу
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
22
15
8 В 1-ом тайме 8
14 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
8
36%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2
Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0 Краковия - Лех 2:1 Лех - Ягеллония 2:3
Шлёнск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0
Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Шлёнск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|9.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|12.
|Висла Плоцк
|1:1
|10
|3
|2
|5
|16 - 14
|11
|13.
|Гурник Забже
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Гурник Забже
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|1:1
|6
|0
|1
|5
|7 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0