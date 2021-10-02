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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
4:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
1:0
2' Гол
Амарал Жоау
17' Желтая карточка
Штиглец Дино
2:0
30' Гол
Каминьски Якуб
3:0
54' Гол
Каминьски Якуб
4:0
56' Гол
Исхак Микаэль
90'+1
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
10
Павловски
Бартоломей
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
4
Штиглец
Дино
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Лех
4-2-3-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Шлёнск

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

28 матчей

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.7
Амарал Жоау 4 0.4
Каминьски Якуб 4 0.4
Дуглас Барри 1 0.1
Ребошу Педру 1 0.1
Саламон Бартош 1 0.1
Квеквескири Ника 1 0.1
Тиба Педру 1 0.1
Ба-Луа Адриэль 1 0.1
Скурась Михал 1 0.1
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Joel V 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 5 0.5
Пих Роберт 4 (3) 0.4
Прашелик Матеуш 2 0.2
Штиглец Дино 1 0.1
Гарсия Виктор III 1 0.1
Пясецки Фабиан 1 0.1
Павловски Бартоломей 0 0
Маковски Рафал 0 0
Голла Войцех 0 0
Вердаска Диогу 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Шварц Петр 1 1
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Вердаска Диогу 2 0
Тамаш Марк 0 1
Павловски Бартоломей 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

22
15
8 В 1-ом тайме 8
14 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
8
36%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2
Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0 Краковия - Лех 2:1 Лех - Ягеллония 2:3
Шлёнск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0
Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Шлёнск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
9. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
12. Висла Плоцк 1:1 10 3 2 5 16 - 14 11
13. Гурник Забже 1:1 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Висла Плоцк 1:1 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
6. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
11. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
12. Гурник Забже 1:1 5 2 1 2 4 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
15. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 1:1 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
15. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 1:1 6 0 1 5 7 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Якуб Камински бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Штиглец Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 4:0 Шлёнск онлайн




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