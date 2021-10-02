Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
Брук-Бет Термалица
31' Желтая карточкаБранко Рафаэл
33' Желтая карточкаErnest Terpilowski
35' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
0:1
46' ГолAdam Radwanski
50' Желтая карточкаAdam Radwanski
83' Желтая карточкаЛеандро
1:1
90' ГолTiago Matos
11
Michal
Kaput
55
Meik
Karwot
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Michal KaputЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Jakub PekПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
31'
46'
0:1
50'
83'
90'
1:1
История личных встреч
Радомьяк Радом
Брук-Бет Термалица
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леандро
|2
|0.2
|Мауридес Жуниор
|2
|0.2
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.1
|Машаду Луиш
|1
|0.1
|Радецки Матеуш
|1
|0.1
|Dominik Sokol
|1
|0.1
|Tiago Matos
|1
|0.1
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.56
|Adam Radwanski
|2
|0.22
|Patryk Czarnowski
|1
|0.11
|Kacper Spiewak
|1
|0.11
|Ernest Terpilowski
|1
|0.11
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Damian Jakubik
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Васьелевски Марцин
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1
Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0 ЛКС Лодзь - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Одра Ополе 1:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Сталь Мелец
|3:2
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|9.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Краковия
|2:3
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|12.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Сталь Мелец
|3:2
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Краковия
|2:3
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Краковия
|2:3
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Сталь Мелец
|3:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|2.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0