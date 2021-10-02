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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
31' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
33' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
35' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
0:1
46' Гол
Adam Radwanski
50' Желтая карточка
Adam Radwanski
83' Желтая карточка
Леандро
1:1
90' Гол
Tiago Matos
90'+8
1
Filip
Majchrowicz
11
Michal
Kaput
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
23
Нашименту
Филипе
55
Meik
Karwot
9
Леандро
10
Радецки
Матеуш
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
1
Будзилек
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
19
Безпалец
Михал
6
Nemanja
Tekijaski
27
Bartlomiej
Kukulowicz
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
24
Ernest
Terpilowski
87
Jakub
Pek
11
Мешанович
Мурис
7
Гергел
Роман
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
4-4-2

История личных встреч

Радомьяк Радом
Брук-Бет Термалица

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леандро 2 0.2
Мауридес Жуниор 2 0.2
Ангельски Кароль 2 (1) 0.2
Рондон Марио 1 0.1
Машаду Луиш 1 0.1
Радецки Матеуш 1 0.1
Dominik Sokol 1 0.1
Tiago Matos 1 0.1
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.56
Adam Radwanski 2 0.22
Patryk Czarnowski 1 0.11
Kacper Spiewak 1 0.11
Ernest Terpilowski 1 0.11
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 1
Damian Jakubik 3 0
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Michal Kaput 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Абрамович Давид 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 3 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Васьелевски Марцин 2 0
Земан Мартин 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Мешанович Мурис 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Nemanja Tekijaski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1
Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0 ЛКС Лодзь - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Одра Ополе 1:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Сталь Мелец 3:2 10 4 2 4 11 - 15 14
9. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Краковия 2:3 10 3 3 4 15 - 18 12
11. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
12. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Сталь Мелец 3:2 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
11. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
12. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
13. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
14. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Краковия 2:3 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 2:3 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Сталь Мелец 3:2 5 1 2 2 6 - 9 5
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ernest Terpilowski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица онлайн




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