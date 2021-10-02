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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
20' Желтая карточка
Малинов Кристиян
27'
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
21
Де
Сарт
Алексис
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
99
Резаи
Кавех
31
Ванхамел
Майк
15
Бурден
Пьер
4
Франс
Фредерик
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
27
Халемия
Мохамед
Реда
9
Нубисси
Мариус
11
Сумаре
Исса
АХ Лёвен
3-4-2-1
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Ход матча

20'
Малинов Кристиян
 

История личных встреч

АХ Лёвен
Беерсхот-Вильрейк

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДГБП
1:4
ПДГБП
1:0
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
0:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБПЭ
3:0
ПДБВЭ
2:2
ПДБВЭ
3:2
ПДБПЭ
3:1
ПДБПЭ
1:1
ПДБ
1:1
ПДБ
1:2
ПДБ
2:2
ПДБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 3 (1) 0.3
Шенгелия Леван 2 0.2
Озкаджар Дженк 2 0.2
Шрейверс Сьебе 1 0.1
Де Сарт Алексис 1 0.1
Мерсье Ксавье 0 0
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 1 0.1
Дом Джорен 1 0.1
Берг Ян 1 0.1
Нубисси Мариус 1 0.1
Саньянг Абдулия 1 0.1
Сумаре Исса 1 0.1
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Мертенс Матье 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Mandela Keita 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 5 2
Берг Ян 3 1
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Питермат Том 3 0
Хольцхаузер Рафаэль 2 0
Исмаила Кулибали 2 0
Сумаре Исса 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Бурден Пьер 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Халемия Мохамед Реда 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
19%
5
22%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 АХ Лёвен - Антверпен 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
2. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
3. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 0:0 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. АХ Лёвен 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 0:0 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 0:0 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Малинов Кристиян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.91
4.05
4.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн




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