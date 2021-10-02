Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: King Power at Den Dreef
Беерсхот-Вильрейк
20' Желтая карточкаМалинов Кристиян
90
Ромо
Рафаэль
99
Резаи
Кавех
15
Бурден
Пьер
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
11
Сумаре
Исса
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
2 Берг ЯнПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
Ход матча
20'
История личных встреч
АХ Лёвен
Беерсхот-Вильрейк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|3 (1)
|0.3
|Шенгелия Леван
|2
|0.2
|Озкаджар Дженк
|2
|0.2
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.1
|Де Сарт Алексис
|1
|0.1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0.1
|Дом Джорен
|1
|0.1
|Берг Ян
|1
|0.1
|Нубисси Мариус
|1
|0.1
|Саньянг Абдулия
|1
|0.1
|Сумаре Исса
|1
|0.1
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|5
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Питермат Том
|3
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|Сумаре Исса
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Бурден Пьер
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Халемия Мохамед Реда
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
19%
5
22%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 АХ Лёвен - Антверпен 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|3.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1