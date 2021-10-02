Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
Беерсхот-Вильрейк
19' Желтая карточкаМалинов Кристиян
33' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
39' Желтая карточкаСумаре Исса
82' Желтая карточкаМертенс Матье
82' Желтая карточкаПитермат Том
86' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
90' Вторая желтая карточкаМалинов Кристиян
90
Ромо
Рафаэль
99
Резаи
Кавех
15
Бурден
Пьер
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
11
Сумаре
Исса
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
2 Берг ЯнПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
Ход матча
19'
33'
39'
56'
82'
82'
90'
История личных встреч
АХ Лёвен
Беерсхот-Вильрейк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|3 (1)
|0.3
|Шенгелия Леван
|2
|0.2
|Озкаджар Дженк
|2
|0.2
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.1
|Де Сарт Алексис
|1
|0.1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0.1
|Дом Джорен
|1
|0.1
|Берг Ян
|1
|0.1
|Нубисси Мариус
|1
|0.1
|Саньянг Абдулия
|1
|0.1
|Сумаре Исса
|1
|0.1
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|5
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Бурден Пьер
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Халемия Мохамед Реда
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
19%
5
22%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 АХ Лёвен - Антверпен 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|3.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1