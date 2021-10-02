Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Ян Брейдель
Унион Сент-Жиллуаз
22' Желтая карточкаЛопес Леонардо
24' Желтая карточкаТеума Тедди
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруНападающий
- Нападающий
-
-
20 Senne Lynen
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
22'
24'
История личных встреч
Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.3
|Деман Оливье
|3
|0.3
|Рубио Вальдо
|2
|0.2
|Витиньо Виктор II
|1
|0.1
|Хотич Дино
|1
|0.1
|Ванхутт Шарль
|1
|0.1
|Попович Борис
|1
|0.1
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|7
|0.7
|Ванзейр Данте
|5
|0.5
|Senne Lynen
|1
|0.1
|Casper Nielsen2
|1
|0.1
|Loic Lapoussin
|1
|0.1
|Амани Жан
|1
|0.1
|Matthew Sorinola
|1
|0.1
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Уткус Эдгарас
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Рубио Вальдо
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|Casper Nielsen2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Васланд-Беверен 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Синт-Трейден
|0:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|11.
|Остенде
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Кортрейк
|Селемани Фаиз
|6
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1