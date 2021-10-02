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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:3
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
22' Желтая карточка
Лопес Леонардо
24' Желтая карточка
Теума Тедди
0:1
60' Гол
Ванзейр Данте
70' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
0:2
80' Гол
Ванзейр Данте
81' Желтая карточка
Рубио Вальдо
0:3
84' Гол
Loic Lapoussin
90'+4
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
2
Витиньо
Виктор
II
22
Лопес
Леонардо
98
Кануте
Франк
25
Коррин
Александр
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.3
Деман Оливье 3 0.3
Рубио Вальдо 2 0.2
Витиньо Виктор II 1 0.1
Хотич Дино 1 0.1
Ванхутт Шарль 1 0.1
Попович Борис 1 0.1
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 7 0.7
Ванзейр Данте 7 0.7
Loic Lapoussin 2 0.2
Senne Lynen 1 0.1
Casper Nielsen2 1 0.1
Амани Жан 1 0.1
Matthew Sorinola 1 0.1
Багер Йонас 0 0
Митома Каору 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 4 0
Уткус Эдгарас 4 0
Деман Оливье 4 0
Даланн Йеспер 3 0
Хотич Дино 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ismael Kandouss 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Ниукоп Барт 2 0
Теума Тедди 2 0
Siebe van der Heyden 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Casper Nielsen2 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 13
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Васланд-Беверен 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
2. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
3. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 0:0 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. АХ Лёвен 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 0:0 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 0:0 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Лопес Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:3 Унион Сент-Жиллуаз онлайн




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