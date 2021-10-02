Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Синт-Трейден
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Стааен
Остенде
11' Желтая карточкаЯкель Фредерик
17' Желтая карточкаКакас Либерато
21' Желтая карточкаДуркин Кристофер
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
11'
17'
21'
История личных встреч
Синт-Трейден
Остенде
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|1
|0.1
|Номбе Мбойо
|1
|0.1
|Хаяси Даити
|1
|0.1
|Де Риддер Стив
|1
|0.1
|Судзуки Юма
|1
|0.1
|Конате Мори
|1
|0.1
|Балонго Нельсон
|1
|0.1
|Райтц Рокко
|1
|0.1
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6 (1)
|0.6
|Амброз Тьерри
|2
|0.2
|Квасина Марко
|1
|0.1
|Бэтцнер Ник
|1
|0.1
|Капон Брехт
|1
|0.1
|Амаде Альфонс
|1
|0.1
|Якель Фредерик
|1
|0.1
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Амаде Альфонс
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Фортес Стивен
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|Якель Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1 Генк - Синт-Трейден 4:0 Васланд-Беверен - Синт-Трейден 2:4
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3 Остенде - Стандард 6:2 Остенде - Андерлехт 0:3 Остенде - Серкль Брюгге 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Синт-Трейден
|0:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|11.
|Остенде
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Кортрейк
|Селемани Фаиз
|6
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1