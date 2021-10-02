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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Остенде
0'
11' Желтая карточка
Якель Фредерик
17' Желтая карточка
Какас Либерато
21' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
33'
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
13
Какас
Либерато
16
Де
Риддер
Стив
6
Конате
Мори
32
Дуркин
Кристофер
18
Хара
Таити
9
Судзуки
Юма
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
15
Якель
Фредерик
3
Медли
Зех
7
Матам
Тео
Ндика
6
Д'Арпино
Максим
23
Амаде
Альфонс
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
Синт-Трейден
5-3-2
Остенде
4-3-1-2

История личных встреч

Синт-Трейден
Остенде

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
К
2:0
ПДА
1:0
ЛП
3:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:1
БВЛ
1:0
БВЛ
3:1
2ЙК
1:0
2ЙК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 1 0.1
Номбе Мбойо 1 0.1
Хаяси Даити 1 0.1
Де Риддер Стив 1 0.1
Судзуки Юма 1 0.1
Конате Мори 1 0.1
Балонго Нельсон 1 0.1
Райтц Рокко 1 0.1
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 (1) 0.6
Амброз Тьерри 2 0.2
Квасина Марко 1 0.1
Бэтцнер Ник 1 0.1
Капон Брехт 1 0.1
Амаде Альфонс 1 0.1
Якель Фредерик 1 0.1
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 5 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Конате Мори 2 0
Райтц Рокко 0 1
Ляйстнер Тони 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Какас Либерато 1 0
Хара Таити 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 0
Матам Тео Ндика 4 0
Амаде Альфонс 2 1
Квасина Марко 3 0
Амброз Тьерри 3 0
Фортес Стивен 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Танье Антон 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Д'Хасе Робби 1 0
Якель Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1 Генк - Синт-Трейден 4:0 Васланд-Беверен - Синт-Трейден 2:4
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3 Остенде - Стандард 6:2 Остенде - Андерлехт 0:3 Остенде - Серкль Брюгге 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Синт-Трейден 0:0 10 4 2 4 9 - 11 14
10. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
11. Остенде 0:0 10 4 2 4 13 - 17 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Серкль Брюгге 0:0 10 2 3 5 12 - 13 9
16. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
17. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Серкль Брюгге 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
6. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Остенде 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
13. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Кортрейк Селемани Фаиз 6 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Какас Либерато получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Фредерик Якель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Синт-Трейден
Ничья
Остенде
2.15
3.72
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Синт-Трейден 0:0 Остенде онлайн




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