Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Синт-Трейден
1:1
Конец матча
Стадион: Стааен
Остенде
11' Желтая карточкаЯкель Фредерик
17' Желтая карточкаКакас Либерато
21' Желтая карточкаДуркин Кристофер
1:0
52' ГолХара Таити
1:1
56' ГолГейе Махтар
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
11'
17'
21'
52'
1:0
56'
1:1
История личных встреч
Синт-Трейден
Остенде
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|1
|0.1
|Номбе Мбойо
|1
|0.1
|Хаяси Даити
|1
|0.1
|Де Риддер Стив
|1
|0.1
|Судзуки Юма
|1
|0.1
|Конате Мори
|1
|0.1
|Балонго Нельсон
|1
|0.1
|Хара Таити
|1
|0.1
|Райтц Рокко
|1
|0.1
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|7 (1)
|0.7
|Амброз Тьерри
|2
|0.2
|Квасина Марко
|1
|0.1
|Бэтцнер Ник
|1
|0.1
|Капон Брехт
|1
|0.1
|Амаде Альфонс
|1
|0.1
|Якель Фредерик
|1
|0.1
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Амаде Альфонс
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Фортес Стивен
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|Якель Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1 Генк - Синт-Трейден 4:0 Васланд-Беверен - Синт-Трейден 2:4
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3 Остенде - Стандард 6:2 Остенде - Андерлехт 0:3 Остенде - Серкль Брюгге 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|3.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1