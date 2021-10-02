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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
2' Желтая карточка
Подольски Лукас
15' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
17' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
0:1
19' Гол
Вольски Рафал
1:1
23' Гол
Кравчик Пётр
49'
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
8
Манне
Аласана
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
94
Лагатор
Душан
2
Михальски
Дамян
32
Гербовски
Фридерик
92
Фурман
Доминик
6
Расак
Дамиан
77
Томасик
Пётр
95
Damian
Warchol
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
Гурник Забже
3-4-1-2
Висла Плоцк
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Висла Плоцк

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
ЭГБ
1:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
FL
1:1
FL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 5 (1) 0.56
Кубица Кшиштоф 2 0.22
Кравчик Пётр 2 0.22
Яницки Рафал 1 0.11
Новак Бартош 0 0
Манне Аласана 0 0
Подольски Лукас 0 0
Янжа Эрик 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 4 0.4
Секульски Лукаш 3 0.3
Вольски Рафал 2 0.2
Кривоцюк Антон 2 0.2
Колар Марко 1 0.1
Швох Матеуш 1 (1) 0.1
Михальски Дамян 1 0.1
Расак Дамиан 1 0.1
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 0
Гришкевич Адриан 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Манне Аласана 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурман Доминик 1 1
Жезничак Якуб 2 0
Секульски Лукаш 2 0
Томасик Пётр 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Вольски Рафал 1 0
Лесняк Филип 1 0
Damian Warchol 1 0
Расак Дамиан 1 0
Михальски Дамян 1 0
Гербовски Фридерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2
Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Висла Краков - Гурник Забже 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Шлёнск - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Ракув 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
9. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
12. Висла Плоцк 1:1 10 3 2 5 16 - 14 11
13. Гурник Забже 1:1 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Висла Плоцк 1:1 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
6. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
11. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
12. Гурник Забже 1:1 5 2 1 2 4 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
15. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 1:1 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
15. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 1:1 6 0 1 5 7 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Висла Плоцк
2.51
3.65
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк онлайн




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