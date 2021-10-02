Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Эрнест Поль
Висла Плоцк
2' Желтая карточкаПодольски Лукас
15' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
17' Желтая карточкаГербовски Фридерик
0:1
19' ГолВольски Рафал
1:1
23' ГолКравчик Пётр
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
77
Томасик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
15'
19'
0:1
23'
1:1
История личных встреч
Гурник Забже
Висла Плоцк
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|5 (1)
|0.56
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.22
|Кравчик Пётр
|2
|0.22
|Яницки Рафал
|1
|0.11
|Новак Бартош
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|4
|0.4
|Секульски Лукаш
|3
|0.3
|Вольски Рафал
|2
|0.2
|Кривоцюк Антон
|2
|0.2
|Колар Марко
|1
|0.1
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.1
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|Расак Дамиан
|1
|0.1
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|0
|Гришкевич Адриан
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурман Доминик
|1
|1
|Жезничак Якуб
|2
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Томасик Пётр
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Damian Warchol
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2
Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Висла Краков - Гурник Забже 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Шлёнск - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Ракув 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|9.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|12.
|Висла Плоцк
|1:1
|10
|3
|2
|5
|16 - 14
|11
|13.
|Гурник Забже
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Гурник Забже
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|1:1
|6
|0
|1
|5
|7 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0