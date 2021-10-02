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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
15' Гол
Кордоба Иньиго
18'
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
22
Бакари
Саид
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
Ваалвейк
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Кордоба Иньиго
(Оратмангун Рагнар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПДПОЭ
4:5
ПДПОЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 0.38
Одгор Йенс 2 0.25
Ван дер Венне Рихард 1 0.13
Бюттнер Александер 1 0.13
Бакари Саид 1 0.13
Мёленстен Мелле 1 0.13
Анита Вурнон 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 2 0.25
Ботос Яннис-Фивос 2 0.25
Баккер Юстин 1 (1) 0.13
Брауэрс Люк 1 0.13
Кюйперс Бас 0 0
Дейл Матс 0 0
Ромменс Филипп 0 0
Люкассен Бойд 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Joseph Oosting 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Хан Уорнер 1 0
Дейл Матс 1 0
Лидберг Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
75%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
25%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
5
42%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1 Эммен - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Де Графсхап - Гоу Эхед Иглс 1:0 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Рода 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. Гоу Эхед Иглс 1:0 8 3 0 5 7 - 15 9
11. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
12. Хераклес 6 2 1 3 6 - 8 7
13. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Ваалвейк 0:1 8 1 2 5 9 - 13 5
17. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Гоу Эхед Иглс 1:0 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Хераклес 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
14. Ваалвейк 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
11. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
12. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Гоу Эхед Иглс 1:0 4 1 0 3 3 - 12 3
14. Ваалвейк 0:1 4 0 2 2 6 - 8 2
15. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.25
3.62
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 Гоу Эхед Иглс онлайн




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