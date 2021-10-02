Голландия: Эредивизие 2021-2022
Ваалвейк
1:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс Зрители: 6018
Гоу Эхед Иглс
0:1
15' ГолКордоба Иньиго
22' Желтая карточкаИдзес Джей
58' Желтая карточкаКрамер Йорис
1:1
60' ПенальтиБюттнер Александер
77' Желтая карточкаЛюкассен Бойд
77' Желтая карточкаКрамер Михил
81' Желтая карточкаБакари Саид
86' Желтая карточкаЛидберг Исак
89' Undefined phrase: football_event_Лидберг Исак
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
22'
58'
60'
77'
77'
81'
86'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3
|0.38
|Одгор Йенс
|2
|0.25
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.25
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.13
|Бакари Саид
|1
|0.13
|Мёленстен Мелле
|1
|0.13
|Анита Вурнон
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|3
|0.38
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.25
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.13
|Брауэрс Люк
|1
|0.13
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
60%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1 Эммен - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Де Графсхап - Гоу Эхед Иглс 1:0 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Рода 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|0:2
|8
|5
|1
|2
|10 - 9
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Хераклес
|2:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|17.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|18.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0