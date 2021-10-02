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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6018
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
15' Гол
Кордоба Иньиго
22' Желтая карточка
Идзес Джей
58' Желтая карточка
Крамер Йорис
1:1
60' Пенальти
Бюттнер Александер
77' Желтая карточка
Люкассен Бойд
77' Желтая карточка
Крамер Михил
81' Желтая карточка
Бакари Саид
86' Желтая карточка
Лидберг Исак
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Лидберг Исак
90'+7
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
22
Бакари
Саид
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
Ваалвейк
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Кордоба Иньиго
(Оратмангун Рагнар)
22'
 
Идзес Джей
58'
 
Крамер Йорис
60'
Бюттнер Александер
1:1
62'
Эль-Бушатауи Ашраф
Ван дер Венне Рихард
 
72'
 
Лидберг Исак
Кардона Марк
76'
Крамер Михил
Данеелс Леннерд
 
77'
 
Люкассен Бойд
77'
Крамер Михил
 
79'
Лутонда Тьерри
Бюттнер Александер
 
80'
 
Дейл Матс
Кордоба Иньиго
80'
 
Ogechika Heil
Ботос Яннис-Фивос
81'
Бакари Саид
 
86'
 
Лидберг Исак
89'
 
Лидберг Исак

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПДПОЭ
4:5
ПДПОЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 0.38
Одгор Йенс 2 0.25
Бюттнер Александер 2 (1) 0.25
Ван дер Венне Рихард 1 0.13
Бакари Саид 1 0.13
Мёленстен Мелле 1 0.13
Анита Вурнон 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 3 0.38
Ботос Яннис-Фивос 2 0.25
Баккер Юстин 1 (1) 0.13
Брауэрс Люк 1 0.13
Кюйперс Бас 0 0
Дейл Матс 0 0
Ромменс Филипп 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Joseph Oosting 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Лидберг Исак 2 0
Хан Уорнер 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
60%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1 Эммен - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Де Графсхап - Гоу Эхед Иглс 1:0 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Рода 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 0:2 8 5 1 2 10 - 9 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Хераклес 2:0 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
11. НЕК Неймеген 0:0 8 2 3 3 7 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
16. Фортуна Ситтард 0:0 7 1 3 3 6 - 13 6
17. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
18. ПЕК Зволле 0:0 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Хераклес 2:0 5 3 0 2 6 - 5 9
6. Виллем II 0:2 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 0:0 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 4 1 2 1 4 - 8 5
13. НЕК Неймеген 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. ПЕК Зволле 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
18. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 0:2 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
7. Херенвен 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
8. НЕК Неймеген 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 0:0 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс онлайн




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