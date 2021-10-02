Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 6018 болельщиков

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

95' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

93' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гоу Эхед Иглс , будет отменен из-за фола.

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Оратмангун Рагнар нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Вассен не удержал его в руках.

85' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

84' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Ваалвейк

83' Ромменс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Бакари Саид получил желтую карточку от судьи

81' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

77' Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Люкассен Бойд получил желтую карточку от судьи

77' Крамер Михил получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Кардона Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Уорнер Хан отбил мяч на угловой после удара Эль-Бушатауи Ашраф из штрафной площади.

69' Выглядело как неплохой момент. Бюттнер Александер из команды Ваалвейк закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

66' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

66' Кардона Марк не смог попасть в створ ударом издали

66' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

63' Плохо сыграл Эль-Бушатауи Ашраф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мёленстен Мелле из команды Ваалвейк

62' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

60' Г О О О О О Л - Бюттнер Александер из команды Ваалвейк забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Уорнер Хан прыгнул не в ту сторону.

59' После проверки VAR судья не изменил решения - Ваалвейк пробьет пенальти!

58' Крамер Йорис получил желтую карточку от судьи

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакари Саид и Айман Азхиль из команды Ваалвейк

57' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бюттнер Александер из команды Ваалвейк сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

53' Анита Вурнон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ваалвейк пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля