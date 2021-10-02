Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: МАК3ПАРК
Херенвен
42' Желтая карточкаТедич Слободан
45' Желтая карточкаНакаяма Юта
53' Желтая карточкаВан дер Хейде Арьен
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
22
Маус
Ксавье
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
42'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Херенвен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймак Мустафа
|1
|0.13
|Редан Дайшон
|1
|0.13
|Штридер Рико
|0
|0
|Накаяма Юта
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.63
|Халилович Тибор
|3
|0.38
|Верман Йоэй
|1
|0.13
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|1
|1
|Штридер Рико
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Тедич Слободан
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Мусаба Антони
|2
|0
|Ван Эвейк Милан
|2
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-ом тайме 7
1 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
1
50%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 Гронинген - Херенвен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|0:2
|8
|5
|1
|2
|10 - 9
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Хераклес
|2:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|17.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|18.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0