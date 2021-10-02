Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Матч возобновлен

44' Ван Бик Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

40' Саймак Мустафа пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

40' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Херенвен

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ван Бик Свен нанес удар головой, но Костас Лампроу перевел мяч на угловой!

34' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Херенвен

32' Кастанер Жервейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.

31' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маус Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

22' Херенвен выполняет удар от ворот.

22' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Херенвен выполняет удар от ворот.

21' Марк Пабаи не смог попасть в створ ударом издали

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

18' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

16' Кастанер Жервейн из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' Хюйбертс Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Отличные скиллы показывает Кастанер Жервейн , обводя своих соперников

13' Верман Йоэй из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Ван Эвейк Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Верман Хенк из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Херенвен выполняет удар от ворот.

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Марк Пабаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Верман Хенк из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Херенвен начинает с центра поля