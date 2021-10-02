Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Херенвен
42' Желтая карточкаТедич Слободан
45' Желтая карточкаНакаяма Юта
53' Желтая карточкаВан дер Хейде Арьен
0:1
63' Гол в свои воротаВан Полен Брам
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
22
Маус
Ксавье
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
42'
45'
63'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Херенвен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймак Мустафа
|1
|0.13
|Редан Дайшон
|1
|0.13
|Штридер Рико
|0
|0
|Накаяма Юта
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.63
|Халилович Тибор
|3
|0.38
|Верман Йоэй
|1
|0.13
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|1
|1
|Штридер Рико
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Тедич Слободан
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Мусаба Антони
|2
|0
|Ван Эвейк Милан
|2
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
33%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
23%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
4
31%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 Гронинген - Херенвен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0