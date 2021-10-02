Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

93' Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92' Удар от ворот произведет Херенвен

92' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Херенвен

90' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Чарди Ланду наказан за толчок Хаяль Рами

88' Мусаба Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Тактическая замена. Марк Пабаи уходит с поля и его заменяет Колвейк Райан

86' Марк Пабаи нанес удар, но тот был заблокирован.

85' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Верман Йоэй пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

83' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

81' Чарди Ланду наказан за толчок Вауденберг Лукас

81' Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хаяль Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Марк Пабаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Тактическая замена. Редан Дайшон уходит с поля и его заменяет Чарди Ланду

70' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

68' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Г О О О О Л - Ван Полен Брам уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

58' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Мадсен Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Штридер Рико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

51' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Тедич Слободан нанес удар, мяч был парирован, но Хавьер Мус не удержал его в руках.

50' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Верман Йоэй из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.