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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
42' Желтая карточка
Тедич Слободан
45' Желтая карточка
Накаяма Юта
53' Желтая карточка
Ван дер Хейде Арьен
0:1
63' Гол в свои ворота
Ван Полен Брам
90'+5
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
13
Штридер
Рико
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
6
Саймак
Мустафа
19
Редан
Дайшон
9
Тедич
Слободан
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
9
Верман
Хенк
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

Ход матча

42'
Тедич Слободан
 
45'
Накаяма Юта
 
53'
 
Ван дер Хейде Арьен
61'
 
Мусаба Антони
Беньямин Нюгрен
61'
 
Хаяль Рами
Ван дер Хейде Арьен
63'
0:1
Ван Полен Брам
71'
Chardi Landu
Редан Дайшон
 
71'
Фернандес Леандро
Саймак Мустафа
 
76'
Аджич Лука
Кастанер Жервейн
 
87'
Колвейк Райан
Пабай Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

ПЕК Зволле
Херенвен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:2
Э
0:2
Э
4:1
ТМС
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймак Мустафа 1 0.13
Редан Дайшон 1 0.13
Штридер Рико 0 0
Накаяма Юта 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.63
Халилович Тибор 3 0.38
Верман Йоэй 1 0.13
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 1 1
Штридер Рико 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Тедич Слободан 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Эвейк Милан 2 0
Вауденберг Лукас 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Мадсен Николас 1 0
Стеванович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
33%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
23%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
4
31%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2 Гронинген - Херенвен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
12. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
8. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
9. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
10. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:1 Херенвен онлайн




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