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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
41' Пенальти
Влут Рай
2:0
54' Гол
Бюргзорг Делано
55' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
55'
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Хераклес
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

17'
 
Свенссон Макс
Кён Деррик
41'
Влут Рай
1:0
54'
Бюргзорг Делано
2:0
55'
 
Велленройтер Тимон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Виллем II

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

24 матча

58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
5:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:6
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 3 0.43
Влут Рай 2 (1) 0.29
Сирхейс Кай 1 0.14
Бакыш Синан 1 0.14
Кваглиата Джакомо 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.38
Нуннели Че 2 0.25
Саглам Геркем 1 0.13
Кёлерт Матс 1 0.13
Саддики Дрейс 1 0.13
Спиерингс Уэсли 1 0.13
Свенссон Макс 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 3 0
Бакыш Синан 1 1
Влут Рай 2 0
Кваглиата Джакомо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Кнустер Матс 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Вридт Квази 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Хераклес - Фейеноорд 1:1 Твенте - Хераклес 1:1
Виллем II
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Хераклес - Виллем II 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 0:2 8 5 1 2 10 - 9 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Хераклес 2:0 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
11. НЕК Неймеген 0:0 8 2 3 3 7 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
16. Фортуна Ситтард 0:0 7 1 3 3 6 - 13 6
17. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
18. ПЕК Зволле 0:0 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Хераклес 2:0 5 3 0 2 6 - 5 9
6. Виллем II 0:2 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 0:0 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 4 1 2 1 4 - 8 5
13. НЕК Неймеген 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. ПЕК Зволле 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
18. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 0:2 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
7. Херенвен 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
8. НЕК Неймеген 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 0:0 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Виллем II
1.90
5.55
5.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 2:0 Виллем II онлайн




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