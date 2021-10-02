Второй тайм начался

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

46' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

42' Влут Рай из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' 'Г О О О О О Л - Влут Рай из команды Хераклес забивает с пенальти! Он пробил правой. Тимон Велленройтер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

38' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Хераклес

36' Овюсу Лерой решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Басачикоглу Билал из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

30' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Хераклес

29' Вридт Квази из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

29' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Игрок Бюргзорг Делано из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает пас партнеру.

26' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

26' Хераклес выполняет удар от ворот.

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Овюсу Лерой получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Матч остановлен

24' О, нет. Из многообещающей позиции Сирхейс Кай из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

23' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок Сирхейс Кай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Джакомо Квальята из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Матч остановлен

13' Вридт Квази имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игрок Джакомо Квальята из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Должен был быть гол! Бюргзорг Делано имел отличный шанс, но Тимон Велленройтер не дал голу состоятся!

10' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Игрок Бюргзорг Делано из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Головой пробил Фадига Ноа , но голкипер отбил его в поле!

7' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Головой пробил Басачикоглу Билал , но голкипер отбил его в поле!

6' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

6' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бергстрём Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля