Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
3:2
Конец матча
Стадион: Erve Asito Зрители: 9251
Виллем II
1:0
41' ПенальтиВлут Рай
2:0
54' ГолБюргзорг Делано
55' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
2:1
66' ГолКёлерт Матс
2:2
77' ГолСвенссон Макс
81' Желтая карточкаНуннели Че
3:2
90' ГолАззауи Исмаил
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
41'
1:0
54'
2:0
66'
77'
81'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Виллем II
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
24 матча
58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.57
|Влут Рай
|2 (1)
|0.29
|Сирхейс Кай
|1
|0.14
|Бакыш Синан
|1
|0.14
|Аззауи Исмаил
|1
|0.14
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|3
|0.38
|Кёлерт Матс
|2
|0.25
|Нуннели Че
|2
|0.25
|Саглам Геркем
|1
|0.13
|Свенссон Макс
|1
|0.13
|Саддики Дрейс
|1
|0.13
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.13
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Влут Рай
|2
|0
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льонч Поль
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Вридт Квази
|1
|0
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Хераклес - Фейеноорд 1:1 Твенте - Хераклес 1:1
Виллем II
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Хераклес - Виллем II 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0