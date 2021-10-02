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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 9251
Виллем II
0'
1:0
41' Пенальти
Влут Рай
2:0
54' Гол
Бюргзорг Делано
55' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
2:1
66' Гол
Кёлерт Матс
2:2
77' Гол
Свенссон Макс
81' Желтая карточка
Нуннели Че
3:2
90' Гол
Аззауи Исмаил
90'+6
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Хераклес
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

15'
 
Свенссон Макс
Кён Деррик
41'
Влут Рай
1:0
54'
Бюргзорг Делано
2:0
55'
 
Велленройтер Тимон
60'
 
Кампецис Анаргирос
Вридт Квази
60'
 
Мервелд Ринго
Саглам Геркем
66'
2:1
Кёлерт Матс
(Кампецис Анаргирос)
68'
Аззауи Исмаил
Басачикоглу Билал
 
68'
Киомурцоглу Орестис
Схоофс Лукас
 
77'
2:2
Свенссон Макс
(Кампецис Анаргирос)
78'
Лаурсен Николай
Бюргзорг Делано
 
78'
Бакыш Синан
Сирхейс Кай
 
81'
 
Нуннели Че
84'
 
Нелом Микел
Кёлерт Матс
84'
 
Замора Джон
Нуннели Че
84'
Лес Матео
Кнустер Матс
 
90'
Аззауи Исмаил
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Виллем II

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

24 матча

58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
5:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:6
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.57
Влут Рай 2 (1) 0.29
Сирхейс Кай 1 0.14
Бакыш Синан 1 0.14
Аззауи Исмаил 1 0.14
Кваглиата Джакомо 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.38
Кёлерт Матс 2 0.25
Нуннели Че 2 0.25
Саглам Геркем 1 0.13
Свенссон Макс 1 0.13
Саддики Дрейс 1 0.13
Спиерингс Уэсли 1 0.13
Кампецис Анаргирос 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 3 0
Бакыш Синан 1 1
Влут Рай 2 0
Кваглиата Джакомо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Кнустер Матс 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Вридт Квази 1 0
Велленройтер Тимон 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Нуннели Че 1 0
Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Хераклес - Фейеноорд 1:1 Твенте - Хераклес 1:1
Виллем II
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Хераклес - Виллем II 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
12. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
8. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
9. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
10. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
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