Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
НЕК Неймеген
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
29
Мусаба
Ричи
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.67
|Toshio Lake
|1
|0.17
|Samy Baghdadi
|1
|0.17
|Теки Тесфальдет
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.29
|Ali Akman
|2
|0.29
|Вердонк Калвин
|1
|0.14
|Маттссон Магнус
|1
|0.14
|Одентал Кас
|1
|0.14
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Вет Хавьер
|0
|0
|Брюин Джорди
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Флемминг Зиан
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Баррето Эдгар
|1
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
4
31%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - НАК Бреда 0:2 Аякс-2 - НЕК Неймеген 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|0:2
|8
|5
|1
|2
|10 - 9
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Хераклес
|2:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|17.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|18.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0