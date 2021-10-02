Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
НЕК Неймеген
0:1
21' ГолОкита Жонатан
0:2
26' ГолТавшан Элаис
1:2
34' ПенальтиСёнтьенс Матс
37' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
41' Желтая карточкаОдентал Кас
45' Желтая карточкаБрюин Джорди
1:3
52' ГолБрюин Джорди
85' Желтая карточкаЙоханссон Райан
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
29
Мусаба
Ричи
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
26'
0:2
34'
1:2
37'
41'
45'
52'
1:3
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|5 (1)
|0.71
|Toshio Lake
|1
|0.14
|Samy Baghdadi
|1
|0.14
|Теки Тесфальдет
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.38
|Ali Akman
|2
|0.25
|Брюин Джорди
|1
|0.13
|Вердонк Калвин
|1
|0.13
|Маттссон Магнус
|1
|0.13
|Тавшан Элаис
|1
|0.13
|Одентал Кас
|1
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Вет Хавьер
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Флемминг Зиан
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Баррето Эдгар
|1
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
4
29%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - НАК Бреда 0:2 Аякс-2 - НЕК Неймеген 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0