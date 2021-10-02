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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
21' Гол
Окита Жонатан
0:2
26' Гол
Тавшан Элаис
1:2
34' Пенальти
Сёнтьенс Матс
37' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
41' Желтая карточка
Одентал Кас
45' Желтая карточка
Брюин Джорди
1:3
52' Гол
Брюин Джорди
85' Желтая карточка
Йоханссон Райан
90'+4
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
12
Пинту
Иву
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
14
Теки
Тесфальдет
45
Самбу
Бассала
29
Мусаба
Ричи
10
Сёнтьенс
Матс
1
Брандерхорст
Маттейс
8
Баррето
Эдгар
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
Фортуна Ситтард
4-3-3
НЕК Неймеген
3-4-3

Ход матча

21'
0:1
Окита Жонатан
(Ван Рой Барт)
26'
0:2
Тавшан Элаис
(Окита Жонатан)
34'
Сёнтьенс Матс
1:2
35'
Tijjani Noslin
Мусаба Ричи
 
37'
Теки Тесфальдет
 
41'
 
Одентал Кас
45'
 
Брюин Джорди
46'
Лонвейк Найджел
Янссен Рул
 
46'
Йоханссон Райан
Теки Тесфальдет
 
52'
1:3
Брюин Джорди
(Окита Жонатан)
72'
Toshio Lake
Анга-Лётшер Мартин
 
85'
Йоханссон Райан
 
87'
 
Ali Akman
Тавшан Элаис
90'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

К
3:2
К
2:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 5 (1) 0.71
Toshio Lake 1 0.14
Samy Baghdadi 1 0.14
Теки Тесфальдет 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.38
Ali Akman 2 0.25
Брюин Джорди 1 0.13
Вердонк Калвин 1 0.13
Маттссон Магнус 1 0.13
Тавшан Элаис 1 0.13
Одентал Кас 1 0.13
Дуэлунд Миккель 0 0
Вет Хавьер 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Флемминг Зиан 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 2 0
Маркес Иван 2 0
Баррето Эдгар 1 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Одентал Кас 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
9%
3
27%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
4
29%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - НАК Бреда 0:2 Аякс-2 - НЕК Неймеген 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
12. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
8. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
9. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
10. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 1:3 НЕК Неймеген онлайн




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