Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

90' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Тавшан Элаис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Матч возобновлен

85' Йоханссон Райан получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Одентал Кас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Анга-Лётшер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Анга-Лётшер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Тавшан Элаис из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

50' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кокс Джордж из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней