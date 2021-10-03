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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Утрехт
0'
38' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
44'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
4
Альварес
Эдсон
7
Нерес
Давид
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
Аякс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Ван дер Марел Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Утрехт

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 5 0.63
Тадич Душан 4 0.5
Мазрауи Нуссер 4 0.5
Бергёйс Стивен 2 0.25
Нерес Давид 2 0.25
Антони 2 0.25
Альварес Эдсон 2 0.25
Дарами Мохаммед 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Классен Дэви 1 0.13
Кудус Мохаммед 1 0.13
Перейра Данило II 1 0.13
Гравенберх Райан 1 0.13
Тимбер Юррьен 1 0.13
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.5
Рамселар Барт 3 (1) 0.38
Густафссон Симон 3 (2) 0.38
Янссен Виллем 2 0.25
Силла Мусса 2 0.25
Махи Мимаун 1 0.13
Ван дер Марел Марк 1 0.13
Махер Адам 1 0.13
Ван дер Хорн Майк 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Виллем 3 0
Ван дер Марел Марк 2 0
Махер Адам 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Силла Мусса 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
3
12 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
3
15%
1
33%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
33%
61-75
3
15%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
3
21%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

28
17
16 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 12
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
14%
4
24%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
5
18%
5
29%
29%
61-75
4
14%
3
18%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0
Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0 Витесс - Аякс 1:3 Аякс - ВВВ-Венло 3:1
Утрехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0
Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Утрехт - Гент 3:0 Антверпен - Утрехт 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 8 6 2 0 30 - 1 20
2. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
3. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
4. Утрехт 0:0 8 4 3 1 17 - 5 15
5. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 0:2 8 4 0 4 15 - 20 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
12. АЗ Алкмаар 2:0 7 3 0 4 13 - 11 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 5 4 1 0 22 - 0 13
2. Утрехт 0:0 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 0:2 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
8. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
9. АЗ Алкмаар 2:0 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Утрехт 0:0 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 0:2 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Утрехт Янссен Виллем 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Утрехт
1.40
6.99
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аякс 0:0 Утрехт онлайн




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