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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
38' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
50' Желтая карточка
Гравенберх Райан
63' Желтая карточка
Пас Мартен
67' Желтая карточка
Махер Адам
0:1
77' Гол
Вормердам Дьянго
79' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90'+6
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
4
Альварес
Эдсон
7
Нерес
Давид
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
Аякс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Ван дер Марел Марк
50'
Гравенберх Райан
 
57'
Антони
Нерес Давид
 
57'
Классен Дэви
Гравенберх Райан
 
58'
Блинд Дэйли
Тальяфико Николас
 
61'
 
Махи Мимаун
Силла Мусса
61'
 
Тимбер Квинтен
Ван де Стрек Сандер
63'
 
Пас Мартен
67'
 
Махер Адам
73'
Дарами Мохаммед
Алле Себастьян
 
77'
0:1
Вормердам Дьянго
(Тимбер Квинтен)
79'
 
Тимбер Квинтен
80'
 
Тер Авест Хидде
Янссен Виллем
80'
Перейра Данило
Мартинес Лисандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Утрехт

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 5 0.63
Тадич Душан 4 0.5
Мазрауи Нуссер 4 0.5
Бергёйс Стивен 2 0.25
Нерес Давид 2 0.25
Антони 2 0.25
Альварес Эдсон 2 0.25
Дарами Мохаммед 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Классен Дэви 1 0.13
Кудус Мохаммед 1 0.13
Перейра Данило II 1 0.13
Гравенберх Райан 1 0.13
Тимбер Юррьен 1 0.13
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.5
Рамселар Барт 3 (1) 0.38
Густафссон Симон 3 (2) 0.38
Янссен Виллем 2 0.25
Силла Мусса 2 0.25
Махи Мимаун 1 0.13
Ван дер Марел Марк 1 0.13
Махер Адам 1 0.13
Вормердам Дьянго 1 0.13
Ван дер Хорн Майк 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Тимбер Квинтен 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Виллем 3 0
Ван дер Марел Марк 3 0
Махер Адам 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
4
12 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
15%
1
25%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
25%
61-75
3
15%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
3
21%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

28
18
16 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 13
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
14%
4
22%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
5
18%
5
28%
61-75
4
14%
4
22%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0
Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0 Витесс - Аякс 1:3 Аякс - ВВВ-Венло 3:1
Утрехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0
Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Утрехт - Гент 3:0 Антверпен - Утрехт 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
3. Фейеноорд 1:1 7 5 1 1 20 - 8 16
4. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
5. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Витесс 1:1 8 3 2 3 7 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 1:1 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 1:1 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Фейеноорд 1:1 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
9. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 0:1 Утрехт онлайн




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