Голландия: Эредивизие 2021-2022
Аякс
0:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Утрехт
38' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
50' Желтая карточкаГравенберх Райан
63' Желтая карточкаПас Мартен
67' Желтая карточкаМахер Адам
0:1
77' ГолВормердам Дьянго
79' Желтая карточкаТимбер Квинтен
32
Пасвер
Ремко
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
50'
57'
63'
67'
77'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Утрехт
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|5
|0.63
|Тадич Душан
|4
|0.5
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.5
|Бергёйс Стивен
|2
|0.25
|Нерес Давид
|2
|0.25
|Антони
|2
|0.25
|Альварес Эдсон
|2
|0.25
|Дарами Мохаммед
|1
|0.13
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Классен Дэви
|1
|0.13
|Кудус Мохаммед
|1
|0.13
|Перейра Данило II
|1
|0.13
|Гравенберх Райан
|1
|0.13
|Тимбер Юррьен
|1
|0.13
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.5
|Рамселар Барт
|3 (1)
|0.38
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.38
|Янссен Виллем
|2
|0.25
|Силла Мусса
|2
|0.25
|Махи Мимаун
|1
|0.13
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.13
|Махер Адам
|1
|0.13
|Вормердам Дьянго
|1
|0.13
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Виллем
|3
|0
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Махер Адам
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
4
12 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
15%
1
25%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
25%
61-75
3
15%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
3
21%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
28
18
16 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 13
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
14%
4
22%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
5
18%
5
28%
61-75
4
14%
4
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0
Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0 Витесс - Аякс 1:3 Аякс - ВВВ-Венло 3:1
Утрехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0
Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Утрехт - Гент 3:0 Антверпен - Утрехт 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|30 - 2
|19
|2.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|4.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|5.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 21
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Витесс
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|1:1
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Камбюр
|Бангура Алекс
|2
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0