Второй тайм

96' Аякс владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Пас Мартен из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Тимбер Квинтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок Классен Дэви из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

94' Аякс выполняет удар от ворот.

94' Как он промахнулся? Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

93' Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Тимбер Квинтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

92' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Плохо сыграл Ван Оверем Йорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Утрехт

90' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

89' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Утрехт

87' Аякс выполняет удар от ворот.

86' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Утрехт

81' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Тимбер Квинтен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Команда Утрехт забила мяч, хотя лучше играли соперники

77' Г О О О О Л - Вормердам Дьянго из команды Утрехт левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

77' Игрок Альварес Эдсон из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Утрехт выполняет удар от ворот.

74' Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Аякс выполняет удар от ворот.

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

70' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

69' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Пас Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Судье надоело, что Махер Адам тянет время и он наказал его горчичником

66' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Аякс выполняет удар от ворот.

65' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

63' Утрехт выполняет удар от ворот.

63' Судье надоело, что Пас Мартен тянет время и он наказал его горчичником

63' Классен Дэви наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

63' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

62' Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Антони пробует нанести удар издали, но Маартен Паес держит все под контролем

58' Утрехт выполняет удар от ворот.

57' Мартинес Лисандро из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Маартен Паес не дал случится голу! Тадич Душан должен был забивать, но Маартен Паес сделал отличный сейв

57' Маартен Паес не дал случится голу! Алле Себастьян должен был забивать, но Маартен Паес сделал отличный сейв

56' Алле Себастьян нанес удар, мяч был парирован, но Маартен Паес не удержал его в руках.

56' Утрехт выполняет удар от ворот.

55' Утрехт выполняет удар от ворот.

54' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Мазрауи Нуссер нанес удар, мяч был парирован, но Маартен Паес не удержал его в руках.

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

51' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гравенберх Райан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

46' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля