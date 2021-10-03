  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
6' Гол
Икома Луис
27' Желтая карточка
Линссен Брайан
1:1
29' Гол
Тиль Гус
33'
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Витесс
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

6'
Икома Луис
1:0
25'
 
Гертрейда Лютсхарел
Сенеси Маркос
27'
 
Линссен Брайан
29'
1:1
Тиль Гус
(Педерсен Маркус Гольмгрен)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Фейеноорд

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.25
Гбоо Янн 2 0.25
Дарфалу Усама 1 0.13
Духи Данило 1 0.13
Икома Луис 1 0.13
Виттек Максимилиан 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 5 0.71
Тиль Гус 5 0.71
Синистерра Луис 3 0.43
Тоорнстра Йенс 2 0.29
Дессерс Сириль 2 0.29
Кекчю Оркун 1 (1) 0.14
Баннис Науфаль 1 0.14
Джаханбакш Алиреза 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 4 0
Духи Данило 1 1
Базур Рихедли 2 0
Таннан Уссама 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Ороз Алоис 2 0
Расмуссен Якоб 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Уйсман Дан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Тиль Гус 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
3
43%
3
16%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
8
42%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Шальке 04 - Витесс 3:2 Витесс - ОФИ 2:1 Витесс - Нордшелланн 0:5
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
3. Фейеноорд 1:1 7 5 1 1 20 - 8 16
4. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
5. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Витесс 1:1 8 3 2 3 7 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 1:1 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 1:1 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Фейеноорд 1:1 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
9. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Фейеноорд
4.02
3.98
3.22
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Витесс 1:1 Фейеноорд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 