Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
6' ГолИкома Луис
27' Желтая карточкаЛинссен Брайан
1:1
29' ГолТиль Гус
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
27'
29'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
Фейеноорд
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.25
|Гбоо Янн
|2
|0.25
|Дарфалу Усама
|1
|0.13
|Духи Данило
|1
|0.13
|Икома Луис
|1
|0.13
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|5
|0.71
|Тиль Гус
|5
|0.71
|Синистерра Луис
|3
|0.43
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.29
|Дессерс Сириль
|2
|0.29
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.14
|Баннис Науфаль
|1
|0.14
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|4
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Базур Рихедли
|2
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
3
43%
3
16%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
8
42%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1
Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Шальке 04 - Витесс 3:2 Витесс - ОФИ 2:1 Витесс - Нордшелланн 0:5
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|30 - 2
|19
|2.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|4.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|5.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 21
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Витесс
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|1:1
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Камбюр
|Бангура Алекс
|2
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0