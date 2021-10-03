Второй тайм начался

Первый тайм

49' Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Сённерйюск

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фредерик Бурстеринг оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Лоуренс Томас перевел мяч на угловой.

47' Прошшер Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ольборг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

45' Удар от ворот произведет Сённерйюск

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Плохо сыграл Реесе Сёрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

40' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Плохо сыграл Гартенманн Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

39' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хагельскьер Андерс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

37' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ольборг выполняет удар от ворот.

29' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ольборг выполняет удар от ворот.

26' Прошшер Даниэл не смог попасть в створ ударом издали

25' Кристенсен Магнус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ольборг выполняет удар от ворот.

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

19' Отличный пас сделал Паллесен Кристоффер из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ринне Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Макарич Милан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сённерйюск

14' Макарич Милан не смог попасть в створ ударом издали

13' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

7' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Сённерйюск

3' Макарич Милан не смог попасть в створ ударом издали

3' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фоссум Ивер нанес удар головой, но Лоуренс Томас спокойно отбил мяч.

1' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ольборг начинает с центра поля