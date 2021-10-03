  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
3:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
10' Гол
Фоссум Ивер
21' Желтая карточка
Emil Holm
25' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
2:0
43' Гол
Макарич Милан
3:0
53' Гол
 54'
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
7
Трайковски
Александар
9
Макарич
Милан
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
8
Корнвиг
Эмиль
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
Ольборг
3-4-1-2
Сённерйюск
5-3-2

Ход матча

10'
Фоссум Ивер
(Макарич Милан)
1:0
21'
 
Emil Holm
25'
Кристенсен Магнус
 
43'
Макарич Милан
2:0
46'
 
Мумбанья Фарис
Реесе Сёрен
46'
 
Йенсен Исак
Корнвиг Эмиль
46'
Альманн Якоб
Frederik Boersting
 
47'
Андреасен Лука
Кристенсен Магнус
 
53'
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Сённерйюск

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
0:4
СБЗВ
3:2
СД
1:0
СД
3:1
К
0:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
1:4
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
5:0
СД
0:3
СД
1:4
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:4
СД
5:0
СЛ
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 4 0.36
Макарич Милан 2 0.18
Андреасен Лука 2 0.18
Куск Каспер 2 0.18
Теландер Расмус 2 0.18
Феррейра Педру 2 0.18
Росс Матиас 1 0.09
Хагельскьер Андерс 1 0.09
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.18
Тайво Абдулрахман 1 0.09
Экани Виктор 1 0.09
Корнвиг Эмиль 1 0.09
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Росс Матиас 2 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 3 0
Гартенманн Стефан 2 0
Экани Виктор 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Альбек Мадс 1 0
Хенде Марк-Даль 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

14
5
7 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Ольборг - Вайле 2:1
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0 Вайле - Сённерйюск 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 3:0 11 6 3 2 17 - 9 21
4. Силькеборг 2:1 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 1:2 11 4 1 6 15 - 18 13
8. Орхус 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 0:3 11 2 2 7 5 - 15 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 3:0 5 4 0 1 9 - 2 12
3. Силькеборг 2:1 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 1:2 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 0:3 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 3:0 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 2:1 5 1 3 1 6 - 7 6
6. Нордшелланн 1:2 6 2 0 4 7 - 9 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
9. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 0:3 6 0 1 5 1 - 9 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Ольборг Фоссум Ивер 4 0 4
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 3
5. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Ольборг Альманн Якоб 4 0
5. Копенгаген Зека Карлос 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Сённерйюск
1.60
4.15
71.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 3:0 Сённерйюск онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 