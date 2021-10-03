Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Ольборг
3:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Aalborg Portland Park
Сённерйюск
1:0
10' ГолФоссум Ивер
21' Желтая карточкаEmil Holm
25' Желтая карточкаКристенсен Магнус
2:0
43' ГолМакарич Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
21'
43'
2:0
53'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Ольборг
Сённерйюск
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|4
|0.36
|Макарич Милан
|2
|0.18
|Андреасен Лука
|2
|0.18
|Куск Каспер
|2
|0.18
|Теландер Расмус
|2
|0.18
|Феррейра Педру
|2
|0.18
|Росс Матиас
|1
|0.09
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.09
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прошшер Даниэл
|2
|0.18
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.09
|Экани Виктор
|1
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.09
|Реесе Сёрен
|0
|0
|Emil Holm
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альманн Якоб
|4
|0
|Феррейра Педру
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
14
5
7 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Ольборг - Вайле 2:1
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0 Вайле - Сённерйюск 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|3:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|4.
|Силькеборг
|2:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|1:2
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|8.
|Орхус
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|Сённерйюск
|0:3
|11
|2
|2
|7
|5 - 15
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|3:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|2:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|7.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|3:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Силькеборг
|2:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Нордшелланн
|1:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|9.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|0:3
|6
|0
|1
|5
|1 - 9
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|4
|0
|4
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|4
|0
|3
|5.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0