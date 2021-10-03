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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8085
Сённерйюск
0'
1:0
10' Гол
Фоссум Ивер
21' Желтая карточка
Emil Holm
25' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
2:0
41' Гол
Макарич Милан
3:0
53' Гол
Андреасен Лука
4:0
57' Гол
Фоссум Ивер
84' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
85' Желтая карточка
Альбек Мадс
90'+3
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
7
Трайковски
Александар
9
Макарич
Милан
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
8
Корнвиг
Эмиль
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
Ольборг
3-4-1-2
Сённерйюск
5-3-2

Ход матча

10'
Фоссум Ивер
(Макарич Милан)
1:0
21'
 
Emil Holm
25'
Кристенсен Магнус
 
41'
Макарич Милан
(Frederik Boersting)
2:0
46'
 
Мумбанья Фарис
Реесе Сёрен
46'
 
Йенсен Исак
Корнвиг Эмиль
46'
Альманн Якоб
Frederik Boersting
 
46'
Андреасен Лука
Кристенсен Магнус
 
53'
Андреасен Лука
(Макарич Милан)
3:0
57'
Фоссум Ивер
(Альманн Якоб)
4:0
59'
 
Симонсен Йеппе
Emil Holm
63'
 
Виндерслев Расмус
Прошшер Даниэл
66'
Куск Каспер
Трайковски Александар
 
78'
Прица Тим
Макарич Милан
 
78'
Marcus Hannesbo
Хагельскьер Андерс
 
84'
 
Хенде Марк-Даль
85'
 
Альбек Мадс

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Сённерйюск

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
0:4
СБЗВ
3:2
СД
1:0
СД
3:1
К
0:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
1:4
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
5:0
СД
0:3
СД
1:4
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:4
СД
5:0
СЛ
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 5 0.45
Андреасен Лука 3 0.27
Макарич Милан 2 0.18
Куск Каспер 2 0.18
Теландер Расмус 2 0.18
Феррейра Педру 2 0.18
Росс Матиас 1 0.09
Хагельскьер Андерс 1 0.09
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.18
Тайво Абдулрахман 1 0.09
Экани Виктор 1 0.09
Корнвиг Эмиль 1 0.09
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Росс Матиас 2 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 3 0
Альбек Мадс 2 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Экани Виктор 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-ом тайме 6
0 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 3
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
2
11%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-ом тайме 9
4 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
22%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3
FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Ольборг - Вайле 2:1
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0 Вайле - Сённерйюск 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Силькеборг 11 4 5 2 16 - 12 17
5. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Орхус 0:4 11 3 3 5 9 - 16 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 0:4 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 4:0 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
6. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
9. Орхус 0:4 5 1 1 3 2 - 8 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
5. Ольборг Альманн Якоб 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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