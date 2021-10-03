Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Норшеланн начинает контратаку

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фрэнсис Абу пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

47' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Садик Ибраим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

42' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

42' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

42' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

41' Силькеборг выполняет удар от ворот.

40' Силькеборг выполняет удар от ворот.

40' Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Тобиас Сальквист получил желтую карточку от судьи

38' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

38' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает пас партнеру.

37' Садик Ибраим наказан за толчок Расмус Карстенсен

36' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

36' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Чалышир Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Лассо Кулибали из команды Норшеланн в офсайде

30' Адамо Нагало из команды Норшеланн делает пас партнеру.

30' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок Садик Ибраим из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

28' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

28' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

27' Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

27' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

26' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Норшеланн выполняет удар от ворот.

24' Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Г О О О О Л - Вилладсен Оливер забивает с правой ноги!

23' Лассо Кулибали из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

22' Хелениус Никлас нанес удар головой, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер спокойно отбил мяч.

22' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Силькеборг выполняет удар от ворот.

20' Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даниэль Свенссон из команды Норшеланн.

18' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

17' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Хорошую попытку сделал Садик Ибраим . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

15' Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Даниэль Свенссон нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Адамо Нагало из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Матч возобновлен

14' Фресе Мартин из команды Норшеланн покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Лассо Кулибали нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.

13' Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

12' Силькеборг выполняет удар от ворот.

11' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Матч остановлен

11' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

10' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок Вилладсен Оливер из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

6' Норшеланн контролирует мяч.

6' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

5' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

4' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лассо Кулибали из команды Норшеланн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

1' Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Норшеланн начинает с центра поля