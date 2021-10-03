Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Силькеборг
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: JYSK Park
Нордшелланн
1:0
1' ГолХелениус Никлас
2:0
8' ГолХелениус Никлас
2:1
23' ГолВилладсен Оливер
32' Желтая карточкаGustav Klitgaard Dahl
39' Желтая карточкаTobias Sahlquist
59' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
8'
23'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Силькеборг
Нордшелланн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
22 матча
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|4
|0.36
|Хелениус Никлас
|4 (1)
|0.36
|Валлис Николай
|3
|0.27
|Alexander Lind
|1
|0.09
|Бринк Марк
|1
|0.09
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.09
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|3
|0.27
|Вилладсен Оливер
|3
|0.27
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.27
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.18
|Фресе Мартин
|1
|0.09
|Хансен Киан
|1
|0.09
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.09
|Adamo Nagalo
|1
|0.09
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
5
33%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1 Хельсингёр - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Кёге 4:1 Виборг - Силькеборг 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0 Нордшелланн - Митьюлланд 3:2 Нордшелланн - Брондбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|3:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|4.
|Силькеборг
|2:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|1:2
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|8.
|Орхус
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|Сённерйюск
|0:3
|11
|2
|2
|7
|5 - 15
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|3:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|2:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|7.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|3:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Силькеборг
|2:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Нордшелланн
|1:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|9.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|0:3
|6
|0
|1
|5
|1 - 9
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|4
|0
|4
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|4
|0
|3
|5.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0