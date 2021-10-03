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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
1' Гол
Хелениус Никлас
2:0
8' Гол
Хелениус Никлас
2:1
23' Гол
Вилладсен Оливер
32' Желтая карточка
Gustav Klitgaard Dahl
39' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
59' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
59'
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
39
Adamo
Nagalo
3
Воледзи
Максвелл
27
Свенссон
Даниэль
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
10
Диоманде
Мохаммед
5
Фресе
Мартин
28
Lasso
Coulibaly
11
Садик
Ибраим
Силькеборг
4-3-3
Нордшелланн
3-5-2

Ход матча

1'
Хелениус Никлас
(Sebastian Joergensen)
1:0
8'
Хелениус Никлас
(Валлис Николай)
2:0
23'
2:1
Вилладсен Оливер
(Lasso Coulibaly)
32'
Gustav Klitgaard Dahl
 
34'
Феликс Йоэль
Чалышир Андре
 
39'
Tobias Sahlquist
 
59'
 
Диоманде Мохаммед

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Силькеборг
Нордшелланн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 4 0.36
Хелениус Никлас 4 (1) 0.36
Валлис Николай 3 0.27
Alexander Lind 1 0.09
Бринк Марк 1 0.09
Рёйкьер Никлас 1 0.09
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Anders Klynge 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 3 0.27
Вилладсен Оливер 3 0.27
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.27
Антман Оливер 2 (1) 0.18
Фресе Мартин 1 0.09
Хансен Киан 1 0.09
Диоманде Мохаммед 1 0.09
Adamo Nagalo 1 0.09
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фрэнсис Абу 2 1
Андерсен Магнус II 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фресе Мартин 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
5
33%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1 Хельсингёр - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Кёге 4:1 Виборг - Силькеборг 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0 Нордшелланн - Митьюлланд 3:2 Нордшелланн - Брондбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 3:0 11 6 3 2 17 - 9 21
4. Силькеборг 2:1 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 1:2 11 4 1 6 15 - 18 13
8. Орхус 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 0:3 11 2 2 7 5 - 15 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 3:0 5 4 0 1 9 - 2 12
3. Силькеборг 2:1 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 1:2 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 0:3 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 3:0 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 2:1 5 1 3 1 6 - 7 6
6. Нордшелланн 1:2 6 2 0 4 7 - 9 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
9. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 0:3 6 0 1 5 1 - 9 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Ольборг Фоссум Ивер 4 0 4
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 3
5. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Ольборг Альманн Якоб 4 0
5. Копенгаген Зека Карлос 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    59'
    Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Хелениус Никлас
  • 58'
    Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 57'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Николай Ларсен не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв
  • 56'
    Ларсен Николай ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
  • 55'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Как он промахнулся? Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 55'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 54'
    Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 54'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    53'
    Фрэнсис Абу возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    53'
    Бринк Марк возвращается на поле.
  • 53'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнсис Абу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    51'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Бринк Марк заработал фол
  • Травма, повреждение
    51'
    Гояни Роберт возвращается на поле.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гояни Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    49'
    Гояни Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    49'
    Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гояни Роберт
  • 49'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Валлис Николай из команды Силькеборг пасует в штрафную, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер выходит и ловит мяч.
  • 48'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 47'
    Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Фрэнсис Абу пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
  • 47'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Расмус Карстенсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 45'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед
  • 44'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Густав Дал из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Воледзи Максвелл из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
  • 44'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 42'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 41'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Опасность предотвращена - Гояни Роберт из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
  • 40'
    Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 40'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    39'
    Тобиас Сальквист получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Тобиас Сальквист наказан за толчок Лассо Кулибали
  • 38'
    Садик Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    37'
    Садик Ибраим наказан за толчок Расмус Карстенсен
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Силькеборг: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Чалышир Андре получил травму и заменен. Феликс Йоэль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Чалышир Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Вилладсен Оливер, его свалил Густав Дал.
  • Офсайд
    30'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн в офсайде
  • 30'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 30'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Игрок Садик Ибраим из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    28'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 27'
    Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 27'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 26'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 23'
    Лассо Кулибали сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вилладсен Оливер забивает с правой ноги!
  • 23'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 22'
    Хелениус Никлас нанес удар головой, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер спокойно отбил мяч.
  • 22'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Контроль мяча: Силькеборг: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 22'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Валлис Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 20'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 20'
    Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 19'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даниэль Свенссон из команды Норшеланн.
  • 19'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Контроль мяча: Силькеборг: 25%, Норшеланн: 75%.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Садик Ибраим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    16'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 15'
    Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    15'
    Фресе Мартин возвращается на поле.
  • 15'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
  • 15'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 15'
    Даниэль Свенссон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    14'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Лассо Кулибали нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.
  • 13'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Контроль мяча: Силькеборг: 28%, Норшеланн: 72%.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 11'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Матч остановлен
  • 11'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 10'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 8'
    Валлис Николай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хелениус Никлас легко с этим справился!
  • 8'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 8'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 8'
    Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок Вилладсен Оливер из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 5'
    Контроль мяча: Силькеборг: 18%, Норшеланн: 82%.
  • 4'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 1'
    Себастьян Йоргенсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!
  • 1'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 1'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Нордшелланн
1.79
4.64
7.88
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Где смотреть матч Силькеборг 2:1 Нордшелланн онлайн




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