  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5661
Нордшелланн
0'
1:0
1' Гол
Хелениус Никлас
2:0
8' Гол
Хелениус Никлас
2:1
23' Гол
Вилладсен Оливер
32' Желтая карточка
Gustav Klitgaard Dahl
39' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
58' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
67' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
3:1
69' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
85' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
4:1
87' Гол
Sebastian Joergensen
90'+4
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
39
Adamo
Nagalo
3
Воледзи
Максвелл
27
Свенссон
Даниэль
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
10
Диоманде
Мохаммед
5
Фресе
Мартин
28
Lasso
Coulibaly
11
Садик
Ибраим
Силькеборг
4-3-3
Нордшелланн
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Нордшелланн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 5 0.45
Хелениус Никлас 4 (1) 0.36
Валлис Николай 3 0.27
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.09
Alexander Lind 1 0.09
Бринк Марк 1 0.09
Рёйкьер Никлас 1 0.09
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 3 0.27
Вилладсен Оливер 3 0.27
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.27
Антман Оливер 2 (1) 0.18
Фресе Мартин 1 0.09
Хансен Киан 1 0.09
Диоманде Мохаммед 1 0.09
Adamo Nagalo 1 0.09
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Андерсен Магнус II 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
13%
5
31%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-ом тайме 8
6 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
6
32%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1
Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1 Хельсингёр - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Кёге 4:1 Виборг - Силькеборг 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0 Нордшелланн - Митьюлланд 3:2 Нордшелланн - Брондбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Силькеборг 11 4 5 2 16 - 12 17
5. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Орхус 0:4 11 3 3 5 9 - 16 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 0:4 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 4:0 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
6. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
9. Орхус 0:4 5 1 1 3 2 - 8 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
5. Ольборг Альманн Якоб 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    93'
    Андреас Шельдеруп задерживает мяч рукой
  • 93'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 92'
    Команда Норшеланн фактически перестала играть и ждет финального свистка.
  • 91'
    Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Опасность предотвращена - Тобиас Сальквист из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
  • 91'
    Хорошие навыки показал Саймон Адингра из команды Норшеланн, красиво сыграв в пас с одноклубником.
  • 91'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 90'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    89'
    Игрок команды Силькеборг совершает фол
  • 87'
    Гояни Роберт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен забивает с правой ноги!
  • 87'
    Гояни Роберт из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 87'
    Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 87'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    85'
    Воледзи Максвелл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья свистит. Воледзи Максвелл атаковал сзади соперника. Это Рёйкьер Никлас заработал своей команде штрафной
  • 85'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Расмус Карстенсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 85'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 84'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Тактическая замена. Тордарсон Стефан-Тейтюр уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт
  • 83'
    Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Рёйкьер Никлас
  • 82'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    82'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 82'
    Фрэнсис Абу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 82'
    Бредаль Андреас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 81'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 80'
    Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 80'
    Тактическая замена. Садик Ибраим уходит с поля и его заменяет Бредаль Андреас
  • 80'
    Как он промахнулся? Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 80'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хелениус Никлас и Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг.
  • 80'
    Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 79'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 79'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 79'
    Валлис Николай из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Андерс Клинге нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • 76'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 76'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
  • 75'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • Фол, нарушение
    75'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сфолил, но рефери указал продолжить игру.
  • 74'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 74'
    Контроль мяча: Силькеборг: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 74'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 73'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Гояни Роберт из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 72'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед
  • 70'
    Контроль мяча: Силькеборг: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 70'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    ГОООООЛ - Тордарсон Стефан-Тейтюр Силькеборг забивает ударом головой
  • 69'
    Игрок команды Силькеборг головой возвращает мяч партнеру по команде.
  • Угловой
    69'
    Силькеборг произведет угловой с правой стороны.
  • 68'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер из команды Норшеланн сделал отличный сейв!
  • 68'
    Должен был быть гол! Густав Дал имел отличный шанс, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал голу состоятся!
  • 68'
    Себастьян Йоргенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5661 болельщиков
  • Желтая карточка
    67'
    Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    67'
    Безумный фол. Кристенсен Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Гояни Роберт
  • 67'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Карстенсен
  • 64'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 64'
    Тактическая замена. Лассо Кулибали уходит с поля и его заменяет Андреас Шельдеруп
  • 64'
    Тактическая замена. Адамо Нагало уходит с поля и его заменяет Тюкосен Мадс
  • 64'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 63'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 62'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 62'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 61'
    Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Бринк Марк получил травму и заменен. Андерс Клинге выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    59'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    59'
    Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    58'
    Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    58'
    Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Хелениус Никлас
  • 58'
    Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 57'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Николай Ларсен не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв
  • 56'
    Ларсен Николай ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
  • 55'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Как он промахнулся? Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 55'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 54'
    Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 54'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    53'
    Фрэнсис Абу возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    53'
    Бринк Марк возвращается на поле.
  • 53'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнсис Абу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    51'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Бринк Марк заработал фол
  • Травма, повреждение
    51'
    Гояни Роберт возвращается на поле.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гояни Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    49'
    Гояни Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    49'
    Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гояни Роберт
  • 49'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Валлис Николай из команды Силькеборг пасует в штрафную, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер выходит и ловит мяч.
  • 48'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 47'
    Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Фрэнсис Абу пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
  • 47'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Расмус Карстенсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 45'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед
  • 44'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Густав Дал из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Воледзи Максвелл из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
  • 44'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 42'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 41'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Опасность предотвращена - Гояни Роберт из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
  • 40'
    Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 40'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    39'
    Тобиас Сальквист получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Тобиас Сальквист наказан за толчок Лассо Кулибали
  • 38'
    Садик Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    37'
    Садик Ибраим наказан за толчок Расмус Карстенсен
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Силькеборг: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Чалышир Андре получил травму и заменен. Феликс Йоэль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Чалышир Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Вилладсен Оливер, его свалил Густав Дал.
  • Офсайд
    30'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн в офсайде
  • 30'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 30'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Игрок Садик Ибраим из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    28'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 27'
    Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 27'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 26'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 23'
    Лассо Кулибали сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вилладсен Оливер забивает с правой ноги!
  • 23'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 22'
    Хелениус Никлас нанес удар головой, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер спокойно отбил мяч.
  • 22'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Контроль мяча: Силькеборг: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 22'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Валлис Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 20'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 20'
    Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 19'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даниэль Свенссон из команды Норшеланн.
  • 19'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Контроль мяча: Силькеборг: 25%, Норшеланн: 75%.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Садик Ибраим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    16'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 15'
    Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    15'
    Фресе Мартин возвращается на поле.
  • 15'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
  • 15'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 15'
    Даниэль Свенссон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    14'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Лассо Кулибали нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.
  • 13'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Силькеборг выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Контроль мяча: Силькеборг: 28%, Норшеланн: 72%.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 11'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Матч остановлен
  • 11'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 10'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 8'
    Валлис Николай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хелениус Никлас легко с этим справился!
  • 8'
    Валлис Николай из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 8'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 8'
    Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок Вилладсен Оливер из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 5'
    Контроль мяча: Силькеборг: 18%, Норшеланн: 82%.
  • 4'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 1'
    Себастьян Йоргенсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!
  • 1'
    Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
  • 1'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Силькеборг 4:1 Нордшелланн онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 