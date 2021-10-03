Второй тайм

94' Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

93' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Норшеланн выполняет удар от ворот.

92' Команда Норшеланн фактически перестала играть и ждет финального свистка.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Хорошие навыки показал Саймон Адингра из команды Норшеланн, красиво сыграв в пас с одноклубником.

91' Норшеланн начинает контратаку

90' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок команды Силькеборг совершает фол

87' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен забивает с правой ноги!

87' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед

85' Воледзи Максвелл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Тордарсон Стефан-Тейтюр уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

82' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бредаль Андреас из команды Норшеланн делает пас партнеру.

81' Норшеланн выполняет удар от ворот.

80' Как он промахнулся? Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

79' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

76' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

75' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

75' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

75' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

75' Фресе Мартин из команды Норшеланн сфолил, но рефери указал продолжить игру.

74' Силькеборг выполняет удар от ворот.

73' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

73' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Эдуардо Дос Сантос Хеслер делает длинную передачу вперед

70' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

69' Игрок команды Силькеборг головой возвращает мяч партнеру по команде.

69' Силькеборг произведет угловой с правой стороны.

68' Эдуардо Дос Сантос Хеслер из команды Норшеланн сделал отличный сейв!

68' Должен был быть гол! Густав Дал имел отличный шанс, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал голу состоятся!

68' Сегодняшная посещаемость составляет 5661 болельщиков

67' Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи

67' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

65' Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Карстенсен

64' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб

64' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Силькеборг выполняет удар от ворот.

62' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи

58' Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Хелениус Никлас

57' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Николай Ларсен не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

55' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Норшеланн выполняет удар от ворот.

55' Как он промахнулся? Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнсис Абу получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Гояни Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Гояни Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гояни Роберт

49' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Валлис Николай из команды Силькеборг пасует в штрафную, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер выходит и ловит мяч.

48' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля