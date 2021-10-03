Первый тайм

46' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мадс Лаурицен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Тобиас Бех из команды Виборг идет с мячом вперед на обострение...

42' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Винд Жонас должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

39' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Виборг выполняет удар от ворот.

37' Опасность предотвращена - Уильям Бовинг из команды Копенгаген вступил в отбор удачно

37' Игрок Винд Жонас из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Виборг выполняет удар от ворот.

35' Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

34' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Зека Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Копенгаген

28' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

27' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

26' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

24' Биэл Пеп из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дикс Кевин из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тобиас Бех из команды Виборг забрасывает мяч в штрафную.

12' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

10' Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали

10' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Копенгаген выполняет удар от ворот.

9' Как он промахнулся? Грот Джей-Рой имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Так близко к голу! Зека Карлос имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лукас Лунд Педерсен!

7' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок Винд Жонас из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

3' Тобиас Бех из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи

1' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля