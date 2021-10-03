Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Плохо сыграл Слимане Анис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Френнруп Мортен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брондбю пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

43' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

40' Г О О О О Л - Гравес Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

39' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

38' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Плохо сыграл Карлгрен Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Хедлунд Симон из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

33' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

30' Брондбю выполняет удар от ворот.

29' Как он промахнулся? Клюснер Тобиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брондбю выполняет удар от ворот.

26' Тибблинг Симон из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

25' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

24' Бруус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Отличные скиллы показывает Френнруп Мортен , обводя своих соперников

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брондбю пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Слимане Анис должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

18' Клюснер Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Раннерс выполняет удар от ворот.

15' Уре Микаэль из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

14' Хорошую попытку сделал Махсо Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Копплин Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Мэдс Хермансен не дал случится голу! Клюснер Тобиас должен был забивать, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв

10' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает ударом с правой ноги!

9' Брондбю выполняет удар от ворот.

9' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Игрок Тибблинг Симон из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Френнруп Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Брондбю начинает с центра поля