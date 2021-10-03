Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Раннерс
1:1
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5848
Брондбю
1:0
10' ГолОдей Стивен
1:1
40' Гол в свои воротаГравес Симон
57' Желтая карточкаМахсо Андреас
77' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
90' Желтая карточкаШиембе Кевин
90
Одей
Стивен
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
40'
1:1
57'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
69.2%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
41 матч
19.5%
24.4%
56.1%
8 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.1%
29.3%
53.6%
7 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.36
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.27
|Одей Стивен
|3
|0.27
|Греве Матиас
|1
|0.09
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.09
|Кехинде Тосин
|1
|0.09
|Эгхо Марвин
|1
|0.09
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|6
|0.55
|Хедлунд Симон
|1
|0.09
|Слимане Анис
|1
|0.09
|Радошевич Йосип
|1
|0.09
|Рустед Сигурд
|1
|0.09
|Менса Кевин
|1
|0.09
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.09
|Каппис Кристиан
|1
|0.09
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|4
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Кевин
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Рустед Сигурд
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
8 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-ом тайме 6
1 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
50%
3
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
13
13 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
2
15%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
8 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
27%
3
19%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хорсенс - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:1
Брондбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Нордшелланн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|Копенгаген
|0:0
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|5.
|Силькеборг
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Брондбю
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|9.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|10.
|Виборг
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|6
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|5.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0