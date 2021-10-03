Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Йонсен Лассер Берг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

93' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Удар от ворот произведет Раннерс

89' Как он промахнулся? Бруус Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

87' Отличные скиллы показывает Камара Аль-Хаджи , обводя своих соперников

86' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Каппис Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Раннерс

84' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Брондбю

82' Как он промахнулся? Оново Винсент имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Кехинде Тосин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

81' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

80' Рустед Сигурд из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

77' Отличные скиллы показывает Кехинде Тосин , обводя своих соперников

75' Сегодняшная посещаемость составляет 5848 болельщиков

75' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

69' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Брондбю выполняет удар от ворот.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Игрок Одей Стивен из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хедлунд Симон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Раннерс

61' Дивкович Марко из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Махсо Андреас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

55' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

53' Хедлунд Симон пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

52' Сильный дождь сегодня.

52' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Уре Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

48' Шиембе Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен