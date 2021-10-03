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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5848
Брондбю
0'
1:0
10' Гол
Одей Стивен
1:1
40' Гол в свои ворота
Гравес Симон
57' Желтая карточка
Махсо Андреас
77' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
90' Желтая карточка
Шиембе Кевин
90'+6
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
18
Клюснер
Тобиас
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Раннерс
4-4-1-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

10'
Одей Стивен
1:0
40'
1:1
Гравес Симон
46'
Бундгаард Оливер
Тибблинг Симон
 
46'
Кехинде Тосин
Лауэнборг Фредерик
 
57'
 
Махсо Андреас
59'
 
Дивкович Марко
Уре Микаэль
65'
Оново Винсент
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
72'
 
Греве Матиас
Радошевич Йосип
72'
 
Каппис Кристиан
Хедлунд Симон
72'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
77'
Камара Аль-Хаджи
 
79'
Анкерсен Якоб
Каллесеэ Миккель
 
90'
 
Шиембе Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
69.2%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

41 матч

19.5%
24.4%
56.1%
8 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.1%
29.3%
53.6%
7 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.36
Камара Аль-Хаджи 3 0.27
Одей Стивен 3 0.27
Греве Матиас 1 0.09
Каллесеэ Миккель 1 0.09
Кехинде Тосин 1 0.09
Эгхо Марвин 1 0.09
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 6 0.55
Хедлунд Симон 1 0.09
Слимане Анис 1 0.09
Радошевич Йосип 1 0.09
Рустед Сигурд 1 0.09
Менса Кевин 1 0.09
Бёркеейет Тобиас 1 0.09
Каппис Кристиан 1 0.09
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Бруус Андреас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 4 0
Греве Матиас 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Гравес Симон 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Кевин 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Махсо Андреас 2 0
Рустед Сигурд 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Бруус Андреас 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Слимане Анис 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
8 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-ом тайме 6
1 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
50%
3
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
13
13 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
2
15%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
8 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
27%
3
19%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хорсенс - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:1
Брондбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Нордшелланн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 0:0 11 7 3 1 24 - 7 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 11 5 3 3 14 - 12 18
5. Силькеборг 11 4 5 2 16 - 12 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Брондбю 11 2 6 3 14 - 15 12
9. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
10. Виборг 0:0 11 2 5 4 13 - 17 11
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 0:0 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 0:0 6 1 4 1 7 - 9 7
6. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
5. Ольборг Альманн Якоб 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 1:1 Брондбю онлайн




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