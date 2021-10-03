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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
4:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Орхус
0'
1:0
4' Гол
Брумадо Жуниор
19' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
2:0
19' Пенальти
Брумадо Жуниор
3:0
27' Гол
Паулиньо VI
4:0
31' Гол
Брумадо Жуниор
61'
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
40
Каюсте
Йенс
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
1
Хансен
Йеспер
15
Лунд
Оливер
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
10
Ольсен
Патрик
9
Мортенсен
Патрик
Митьюлланд
3-4-3
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

4'
Брумадо Жуниор
(Андерссон Йоэль)
1:0
19'
 
Хауснер Себастиан
19'
Брумадо Жуниор
2:0
27'
Паулиньо VI
(Систо Пионе)
3:0
31'
Брумадо Жуниор
(Исаксен Густав)
4:0
46'
 
Frederik Brandhof
Грёнбек Альберт
56'
 
Данкан Закари
Поульсен Николай
56'
 
Тингагер Фредерик
Биссек Янн-Аурель
60'
Маррони
Исаксен Густав
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Орхус

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
29%
9.7%
19 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

43 матча

60.5%
18.6%
20.9%
26 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.2%
32.6%
23.2%
19 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 6 (1) 0.55
Дрейер Андерс 3 0.27
Систо Пионе 2 0.18
Исаксен Густав 2 0.18
Святченко Эрик 2 0.18
Линн Виктор 2 0.18
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.18
Мабиль Авер 1 0.09
Паулиньо VI 1 0.09
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.18
Андерсон Микаэль 2 0.18
Торстейнссон Йон 2 0.18
Биссек Янн-Аурель 1 0.09
Курминовски Давид 1 0.09
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.09
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 1 1
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Систо Пионе 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Паулиньо VI 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Лунд Оливер 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
100%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 5
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1 Лех - Митьюлланд 3:2 Мальмё - Митьюлланд 1:2
Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2 Орхус - Нордшелланн 3:1 Раннерс - Орхус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Силькеборг 11 4 5 2 16 - 12 17
5. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Орхус 0:4 11 3 3 5 9 - 16 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4:0 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 0:4 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 4:0 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
6. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
9. Орхус 0:4 5 1 1 3 2 - 8 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
5. Ольборг Альманн Якоб 4 0
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Орхус
1.86
5.10
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 4:0 Орхус онлайн




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