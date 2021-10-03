Первый тайм

48' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

44' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

44' Каюсте Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бунду Мустафа имел все шансы забить, но Элиас Олафссон сделал отличный сейв!

41' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Орхус выполняет удар от ворот.

39' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Митьюлланд

37' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Митьюлланд

35' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Исаксен Густав имел все шансы забить, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв!

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

31' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Г О О О О Л - Паулиньо VI забивает с левой ноги!

27' Отличные скиллы показывает Паулиньо VI , обводя своих соперников

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Жуниньо делает длинную передачу вперед

26' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ольсен Патрик из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Г О О О О О Л - Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.

19' Хауснер Себастиан получил желтую карточку от судьи

19' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок команды Орхус нанес удар, но мяч был заблокирован

15' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок Бунду Мустафа из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.

12' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

11' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

11' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

11' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

10' Альберт Гроенбек возвращается на поле.

10' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч остановлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошую попытку сделал Святченко Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Плохо сыграл Биссек Янн-Аурель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Исаксен Густав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Брумадо Жуниор забивает с правой ноги!

4' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

4' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Орхус начинает с центра поля