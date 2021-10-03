Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Митьюлланд
4:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 10103
Орхус
1:0
4' ГолБрумадо Жуниор
19' Желтая карточкаХауснер Себастиан
2:0
19' ПенальтиБрумадо Жуниор
3:0
27' ГолПаулиньо VI
4:0
31' ГолБрумадо Жуниор
64' Желтая карточкаПаулиньо VI
40
Каюсте
Йенс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
19'
2:0
27'
3:0
31'
4:0
64'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Митьюлланд
Орхус
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
29%
9.7%
19 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
43 матча
60.5%
18.6%
20.9%
26 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.2%
32.6%
23.2%
19 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|6 (1)
|0.55
|Дрейер Андерс
|3
|0.27
|Систо Пионе
|2
|0.18
|Исаксен Густав
|2
|0.18
|Святченко Эрик
|2
|0.18
|Линн Виктор
|2
|0.18
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.18
|Мабиль Авер
|1
|0.09
|Паулиньо VI
|1
|0.09
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.18
|Андерсон Микаэль
|2
|0.18
|Торстейнссон Йон
|2
|0.18
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.09
|Курминовски Давид
|1
|0.09
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.09
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
2
8 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
2
100%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 5
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
14%
2
22%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-ом тайме 12
4 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
40%
3
19%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1 Лех - Митьюлланд 3:2 Мальмё - Митьюлланд 1:2
Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0
Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2 Орхус - Нордшелланн 3:1 Раннерс - Орхус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Раннерс
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|5.
|Силькеборг
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Брондбю
|1:1
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|9.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|10.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Раннерс
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|5.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Брондбю
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|1:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|9.
|Брондбю
|1:1
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|6
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|5.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0