Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Ротор
Позже
Торпедо Москва
История личных встреч
Ротор
Торпедо Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|4
|0.29
|Школик Игорь
|4
|0.29
|Чуканов Андреа
|4 (1)
|0.29
|Байрыев Азат
|1
|0.07
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.07
|Бериашвили Илья
|1
|0.07
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|10
|0.71
|Султонов Мухаммад
|7
|0.5
|Лебеденко Игорь
|5
|0.36
|Енин Иван
|2
|0.14
|Рязанцев Александр
|1
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.07
|Адаев Владислав
|1
|0.07
|Евдокимов Андрей
|1
|0.07
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.07
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|5
|0
|Байрыев Азат
|4
|0
|Маляров Никита
|3
|0
|Макаров Сергей
|3
|0
|Бериашвили Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Первушин Фёдор
|1
|0
|Николаев Олег
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Школик Игорь
|1
|0
|Голосов Илья
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|6
|0
|Померко Алексей
|4
|1
|Шумских Алексей
|4
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|Рязанцев Александр
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Калмыков Амур
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
24
3 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 14
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
29
4 В 1-ом тайме 12
12 Во 2-ом тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
6%
3
10%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
7
44%
7
24%
76-90
Пропущено
11
12
9 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +6 =8 -6Краснодар-2 1:1 Ротор Ротор 1:0 КАМАЗ Велес Москва 3:1 Ротор Нефтехимик 1:3 Ротор
Ротор 1:2 Акрон Оренбург 0:3 Ротор Томь 1:1 Ротор Кайрат Москва 0:3 Ротор Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4Торпедо Москва 1:1 Нефтехимик Акрон 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Оренбург Торпедо Москва 3:3 Томь
Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|31 - 16
|26
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|17 - 20
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 10
|24
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 13
|21
|9.
|Ротор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 12
|19
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|12.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|13.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 14
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|7 - 18
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 6
|21
|2.
|Факел
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|24 - 9
|19
|4.
|Алания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|11.
|Акрон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|16.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|17.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 10
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Ротор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 13
|11
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Томь
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 25
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|10
|5
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|8
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|6
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Ротор - Торпедо Москва
Исход игры
Ротор
17.3% (9)
Ничья
28.8% (15)
Торпедо Москва
53.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (26)
Меньше
49.02% (25)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
32.7% (17)
1:1 Ничья
25% (13)
0:1 Торпедо Москва
13.5% (7)
2:1 Ротор
13.5% (7)
0:2 Торпедо Москва
3.8% (2)
0:0 Ничья
3.8% (2)
1:3 Торпедо Москва
3.8% (2)
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