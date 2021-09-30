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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Ротор
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:0
ФПД
1:2
ФПД
0:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 4 0.29
Школик Игорь 4 0.29
Чуканов Андреа 4 (1) 0.29
Байрыев Азат 1 0.07
Кавтарадзе Бека 1 0.07
Бериашвили Илья 1 0.07
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 10 0.71
Султонов Мухаммад 7 0.5
Лебеденко Игорь 5 0.36
Енин Иван 2 0.14
Рязанцев Александр 1 0.07
Шумских Алексей 1 0.07
Адаев Владислав 1 0.07
Евдокимов Андрей 1 0.07
Маркин Михаил 1 (1) 0.07

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 5 0
Байрыев Азат 4 0
Маляров Никита 3 0
Макаров Сергей 3 0
Бериашвили Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Обухов Игорь 1 0
Серченков Сергей 1 0
Первушин Фёдор 1 0
Николаев Олег 1 0
Слепов Сергей 1 0
Школик Игорь 1 0
Голосов Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Померко Алексей 4 1
Шумских Алексей 4 0
Самсонов Артём Владимирович 3 0
Енин Иван 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Нетфуллин Равиль 2 0
Евдокимов Андрей 2 0
Рязанцев Александр 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Калмыков Амур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 14
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
29
4 В 1-ом тайме 12
12 Во 2-ом тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
6%
3
10%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
7
44%
7
24%
76-90

Пропущено

11
12
9 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Краснодар-2 1:1 Ротор Ротор 1:0 КАМАЗ Велес Москва 3:1 Ротор Нефтехимик 1:3 Ротор
Ротор 1:2 Акрон Оренбург 0:3 Ротор Томь 1:1 Ротор Кайрат Москва 0:3 Ротор Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Торпедо Москва 1:1 Нефтехимик Акрон 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Оренбург Торпедо Москва 3:3 Томь
Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 10 1 3 25 - 10 31
2. Торпедо Москва Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
3. Факел Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 8 3 3 18 - 11 27
5. Алания Заявка 14 7 5 2 31 - 16 26
6. Спартак-2 Заявка 14 8 1 5 17 - 20 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 21 - 10 24
8. Велес Москва Заявка 14 6 3 5 16 - 13 21
9. Ротор Заявка 14 4 7 3 15 - 12 19
10. КАМАЗ Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
11. Краснодар-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
12. Томь Заявка 14 5 2 7 19 - 23 17
13. Балтика Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14. Акрон Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 4 6 10 - 14 16
16. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
17. Текстильщик Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
18. Волгарь Заявка 14 2 3 9 7 - 18 9
19. Металлург Липецк Заявка 14 2 2 10 10 - 36 8
20. ПФК Кубань Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
2. Факел Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
6. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Нефтехимик Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
9. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
10. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11. Акрон Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Томь Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
16. Балтика Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
17. Ротор Заявка 7 1 5 1 5 - 5 8
18. Металлург Липецк Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 6 4 0 2 7 - 10 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
4. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
5. Алания Заявка 9 2 5 2 15 - 13 11
6. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Велес Москва Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
10. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
13. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Енисей Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. ПФК Кубань Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 7 0 4 3 1 - 7 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 10 5 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 8 2 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 6 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 3 часа 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ротор 17.3% (9)
    X 28.8% (15)
    Торпедо Москва 53.8% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.40
    3.45
    2.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ротор - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Ротор - Торпедо Москва

    Исход игры
    Ротор
    17.3% (9)
    Ничья
    28.8% (15)
    Торпедо Москва
    53.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    25% (13)
    0:1 Торпедо Москва
    13.5% (7)
    2:1 Ротор
    13.5% (7)
    0:2 Торпедо Москва
    3.8% (2)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
    1:3 Торпедо Москва
    3.8% (2)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
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