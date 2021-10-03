Первый тайм

50' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Жанс Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Жанс Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Захави Эран из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гётце Марио пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

35' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Игрок Сангаре Ибрахим из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Захави Эран пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Оассар Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Отличный пас сделал Мвене Филипп из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Жанс Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Захави Эран из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Так близко к голу! Ван Гинкел Марко имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Мадука Окойe!

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Мвене Филипп из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

16' Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эмега Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Жанс Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

14' Игрок Доан Рицу из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Игрок команды ПСВ совершает фол

12' Сангаре Ибрахим оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Мадука Окойe перевел мяч на угловой.

11' Хороший удар издали нанес Сангаре Ибрахим , но отличный сейв сделал Мадука Окойe. Угловой.

10' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Мейнанс Свен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

3' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ПСВ выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру