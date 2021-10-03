Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПСВ
0:0
Перерыв
Стадион: Филипс
Спарта Роттердам
45' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Тай ЛеннартНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
ПСВ
Спарта Роттердам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.38
|Гакпо Коди
|2
|0.25
|Брума Арминду
|2
|0.25
|Боскальи Оливье
|2
|0.25
|Мадуэке Нони
|2
|0.25
|Вертессен Йорбе
|1
|0.13
|Прёппер Дэви
|1
|0.13
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.13
|Рамальо Андре
|1
|0.13
|Доан Рицу
|1
|0.13
|Гётце Марио
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|1
|0.13
|Сметс Бриан
|1
|0.13
|Тай Леннарт
|1
|0.13
|Вриндс Барт
|1
|0.13
|Ван Крой Вито
|1
|0.13
|Эмега Эмануэль
|1
|0.13
|Мейерс Арон
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Абелс Дирк
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Оассар Адиль
|1
|0
|Сметс Бриан
|1
|0
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
17
6
9 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 1
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
2
33%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4
ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10 ПСВ - Моленбек 6:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2 Телстар - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|30 - 2
|19
|2.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|ПСВ
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Фейеноорд
|7
|5
|0
|2
|20 - 9
|15
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Витесс
|8
|4
|1
|3
|8 - 15
|13
|9.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 21
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|5.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|15.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Камбюр
|Бангура Алекс
|2
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0