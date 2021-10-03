  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Перерыв

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
45' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Жанс
Лоран
6
Оассар
Адиль
8
Mo
Osman3
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Эмега
Эмануэль
ПСВ
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

45'
Сангаре Ибрахим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.38
Гакпо Коди 2 0.25
Брума Арминду 2 0.25
Боскальи Оливье 2 0.25
Мадуэке Нони 2 0.25
Вертессен Йорбе 1 0.13
Прёппер Дэви 1 0.13
Ван Гинкел Марко 1 0.13
Рамальо Андре 1 0.13
Доан Рицу 1 0.13
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 1 0.13
Сметс Бриан 1 0.13
Тай Леннарт 1 0.13
Вриндс Барт 1 0.13
Ван Крой Вито 1 0.13
Эмега Эмануэль 1 0.13
Мейерс Арон 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Макс Филипп 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Пинту Мика 1 1
Абелс Дирк 2 0
Мейерс Арон 0 1
Оассар Адиль 1 0
Сметс Бриан 1 0
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Окойе Мадука 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 1
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
2
33%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4
ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10 ПСВ - Моленбек 6:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2 Телстар - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
3. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
4. ПСВ 0:0 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Фейеноорд 7 5 0 2 20 - 9 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
9. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 0:0 8 1 4 3 6 - 14 7
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 0:0 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 0:0 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Спарта Роттердам 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
15. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Спарта Роттердам
1.29
6.75
18.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Спарта Роттердам онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 