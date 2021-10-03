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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30500
Спарта Роттердам
0'
45' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
65' Желтая карточка
Абелс Дирк
79' Желтая карточка
Окойе Мадука
1:0
82' Гол
Сангаре Ибрахим
2:0
86' Гол
Томас Райан
2:1
90' Гол
Тай Леннарт
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Жанс
Лоран
6
Оассар
Адиль
8
Mo
Osman3
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Эмега
Эмануэль
ПСВ
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

45'
Сангаре Ибрахим
 
60'
Винисиус Карлос
Доан Рицу
 
61'
Томас Райан
Ван Гинкел Марко
 
61'
 
Гаудмейн Кензо
Ван Крой Вито
65'
 
Абелс Дирк
75'
 
Тай Леннарт
Эмега Эмануэль
79'
 
Окойе Мадука
82'
Сангаре Ибрахим
(Гакпо Коди)
1:0
86'
Томас Райан
(Гакпо Коди)
2:0
87'
 
Энгельс Марио
Mo Osman3
87'
 
Масурас Яннис
Жанс Лоран
87'
Вертессен Йорбе
Захави Эран
 
90'
2:1
Тай Леннарт
(Энгельс Марио)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.38
Гакпо Коди 2 0.25
Брума Арминду 2 0.25
Боскальи Оливье 2 0.25
Мадуэке Нони 2 0.25
Вертессен Йорбе 1 0.13
Прёппер Дэви 1 0.13
Ван Гинкел Марко 1 0.13
Томас Райан 1 0.13
Рамальо Андре 1 0.13
Доан Рицу 1 0.13
Сангаре Ибрахим 1 0.13
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 2 0.25
Мейнанс Свен 1 0.13
Сметс Бриан 1 0.13
Вриндс Барт 1 0.13
Ван Крой Вито 1 0.13
Эмега Эмануэль 1 0.13
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Макс Филипп 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Абелс Дирк 3 0
Пинту Мика 1 1
Окойе Мадука 2 0
Мейерс Арон 0 1
Оассар Адиль 1 0
Сметс Бриан 1 0
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

19
7
9 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 2
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
16%
1
14%
1-15
4
21%
2
29%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 11
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
4
36%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4
ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10 ПСВ - Моленбек 6:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2 Телстар - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. ПСВ 8 6 0 2 19 - 11 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
5. Фейеноорд 7 5 0 2 20 - 9 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
9. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 4 3 0 1 11 - 8 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 2:1 Спарта Роттердам онлайн




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