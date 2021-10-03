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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
1:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
19' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
1:1
28' Гол
Валлем Конрад
1:2
42' Гол
Омойджуфано Охи
52' Желтая карточка
Линнес Мартин
60'
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
6
Леквен
Магнус
4
Бьортуфт
Один
Лурас
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
14
Валлем
Конрад
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
11
Эллингсен
Мартин
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Одд
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
28'
Валлем Конрад
(Свеннсен Сандер)
1:1
42'
1:2
Омойджуфано Охи
52'
 
Линнес Мартин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Одд
Мольде

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Т
5:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.52
Свеннсен Сандер 6 0.29
Леуритсен Тобиас 4 0.19
Китолано Джошуа 2 0.1
Ролантссон Гилли 1 0.05
Ларсен Кристоффер 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 0.05
Рууд Эспен 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 22 1.05
Андерсен Эйрик Улланд 5 0.24
Хёуген Кристоффер 5 0.24
Брюнхильдсен Ола 2 0.1
Хуссейн Эцаз 2 0.1
Хестад Эйрик 2 0.1
Бьорнбак Мартин 2 0.1
Риса Бирк 2 0.1
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.1
Эйкрем Магнус 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Грёдем Магнус 1 0.05
Синюан Шерифф 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 5 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Риса Бирк 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линде Андреас 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Синюан Шерифф 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Sivert Heggheim Mannsverk 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-ом тайме 10
9 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
12%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

11
33
5 В 1-ом тайме 20
6 Во 2-ом тайме 13
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
1
9%
6
18%
1-15
1
9%
8
24%
16-30
3
27%
6
18%
31-45
3
27%
7
21%
46-60
2
18%
2
6%
61-75
1
9%
4
12%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-ом тайме 4
12 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
6
25%
2
18%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
36%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Забито

28
49
13 В 1-ом тайме 30
15 Во 2-ом тайме 19
7 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
3
11%
9
18%
1-15
2
7%
11
22%
16-30
8
29%
10
20%
31-45
5
18%
9
18%
46-60
5
18%
3
6%
61-75
5
18%
7
14%
76-90

Пропущено

39
24
22 В 1-ом тайме 8
17 Во 2-ом тайме 16
13 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 12
8
21%
3
13%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
7
18%
3
13%
31-45
9
23%
2
8%
46-60
5
13%
8
33%
61-75
3
8%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1
Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0 Одд - Будё-Глимт 1:0
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0
Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 21 13 5 3 42 - 19 44
2. Мольде 2:1 Заявка 21 12 5 4 50 - 26 41
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
5. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга 3:0 Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн 0:2 Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд 1:2 Заявка 21 7 5 9 31 - 39 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё 2:0 Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн 1:0 Заявка 21 5 5 11 26 - 39 20
15. Стабек 0:1 Заявка 21 4 5 12 26 - 42 17
16. Мьёндален 0:1 Заявка 21 2 8 11 22 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн 0:2 Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга 3:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд 1:2 Заявка 10 4 2 4 19 - 16 14
13. Бранн 1:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
15. Тромсё 2:0 Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 4 6 12 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде 2:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
4. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5. Тромсё 2:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд 1:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга 3:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек 0:1 Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Бранн 1:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 22 8
13. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
14. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
15. Хёугесунн 0:2 Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Линнес Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Мольде
3.60
5.91
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:2 Мольде онлайн




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