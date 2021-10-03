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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
29' Желтая карточка
Киркеволд Пол
31' Желтая карточка
Martin Hoeyland
0:1
54' Гол
Ботхейм Эрик
59'
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
18
Мое
Еппе
8
Хауген
Фредрик
16
Martin
Hoeyland
7
Болли
Матис
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Стабек
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

29'
Киркеволд Пол
 
31'
Martin Hoeyland
 
46'
Аземи Фитим
Киркеволд Пол
 
54'
0:1
Ботхейм Эрик
(Фет Сондре)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

История личных встреч

Стабек
Будё-Глимт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Т
4:1
Т
5:2
Т
2:2
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
6:1
Т
3:2
ТМС
1:1
Т
1:1
КН
0:2
Т
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
4:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.29
Вангберг Симен 3 0.14
Нуса Антонио 3 0.14
Хансен Корнелиус 2 0.1
Геэльмуйден Херман 2 0.1
Скютте Саммю 2 (1) 0.1
Киркеволд Пол 1 0.05
Мое Еппе 1 0.05
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 11 0.52
Салтнес Ульрик 7 0.33
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.24
Сёрли Сондре 3 0.14
Сольбаккен Ола 3 0.14
Берг Патрик 3 (1) 0.14
Фет Сондре 2 0.1
Нордас Лассе 2 0.1
Ветлесен Уго 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Хейбротен Мариус 1 0.05
Линдаль Аксель 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Вангберг Симен 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Фет Сондре 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 12
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
1
9%
6
43%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-ом тайме 15
9 Во 2-ом тайме 11
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
13%
7
27%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
6
40%
5
19%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
6
55%
76-90

Забито

26
40
12 В 1-ом тайме 17
14 Во 2-ом тайме 23
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
6
23%
7
18%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
3
12%
4
10%
46-60
4
15%
8
20%
61-75
7
27%
11
28%
76-90

Пропущено

41
20
18 В 1-ом тайме 6
23 Во 2-ом тайме 14
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
9
22%
2
10%
1-15
5
12%
2
10%
16-30
4
10%
2
10%
31-45
7
17%
4
20%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
10
24%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3
Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Стабек - Тромсё 0:3 Скейд - Стабек 2:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3
Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 21 13 5 3 42 - 19 44
2. Мольде 2:1 Заявка 21 12 5 4 50 - 26 41
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
5. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга 3:0 Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн 0:2 Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд 1:2 Заявка 21 7 5 9 31 - 39 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё 2:0 Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн 1:0 Заявка 21 5 5 11 26 - 39 20
15. Стабек 0:1 Заявка 21 4 5 12 26 - 42 17
16. Мьёндален 0:1 Заявка 21 2 8 11 22 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн 0:2 Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга 3:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд 1:2 Заявка 10 4 2 4 19 - 16 14
13. Бранн 1:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
15. Тромсё 2:0 Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 4 6 12 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде 2:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
4. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5. Тромсё 2:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд 1:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга 3:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек 0:1 Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Бранн 1:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 22 8
13. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
14. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
15. Хёугесунн 0:2 Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:3 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Martin Hoeyland получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Киркеволд Пол получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Будё-Глимт
7.30
4.76
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:1 Будё-Глимт онлайн




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