Норвегия: Типпелиген 2021
Стабек
0:3
Конец матча
Стадион: Наддеруд Зрители: 2420
Будё-Глимт
29' Желтая карточкаКиркеволд Пол
31' Желтая карточкаMartin Hoeyland
0:1
54' ГолБотхейм Эрик
60' Желтая карточкаВангберг Симен
0:2
62' ГолБьоркан Фредерик
62' Желтая карточкаМесик Иван
67' Красная карточкаХансен Корнелиус
83' Желтая карточкаФет Сондре
0:3
86' ГолКумсан Джилберт
18
Мое
Еппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
-
17 Кяйт МаттиасЗащитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
29'
31'
54'
0:1
60'
62'
62'
67'
83'
86'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
История личных встреч
Стабек
Будё-Глимт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.29
|Вангберг Симен
|3
|0.14
|Нуса Антонио
|3
|0.14
|Хансен Корнелиус
|2
|0.1
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.1
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.1
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Мое Еппе
|1
|0.05
|Болли Матис
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|1
|0.05
|Аземи Фитим
|1
|0.05
|Аманква Яу
|1
|0.05
|Киносита Косуке
|1
|0.05
|Martin Hoeyland
|1
|0.05
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|12
|0.57
|Салтнес Ульрик
|7
|0.33
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.24
|Сёрли Сондре
|3
|0.14
|Сольбаккен Ола
|3
|0.14
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.14
|Фет Сондре
|2
|0.1
|Нордас Лассе
|2
|0.1
|Ветлесен Уго
|1
|0.05
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|Линдаль Аксель
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вангберг Симен
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 15
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
1
9%
7
41%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
25%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
6
30%
1
11%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-ом тайме 15
9 Во 2-ом тайме 11
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
13%
7
27%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
6
40%
5
19%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
6
55%
76-90
Забито
26
43
12 В 1-ом тайме 17
14 Во 2-ом тайме 26
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
6
23%
7
16%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
3
12%
7
16%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
4
15%
9
21%
61-75
7
27%
12
28%
76-90
Пропущено
44
20
18 В 1-ом тайме 6
26 Во 2-ом тайме 14
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
9
20%
2
10%
1-15
5
11%
2
10%
16-30
4
9%
2
10%
31-45
8
18%
4
20%
46-60
7
16%
3
15%
61-75
11
25%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3
Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Стабек - Тромсё 0:3 Скейд - Стабек 2:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3
Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|2.
|Мольде
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|51 - 26
|41
|3.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1