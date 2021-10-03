Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
1:0
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
Русенборг
1' Красная карточкаАндерссон Адам
0:0
1' Не забитый пенальтиБюэ Бендик
1:0
9' ГолНилсен Снорре
89' Желтая карточкаХольм Ноа
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
1'
0:0
9'
1:0
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
17 Угловые 3
-
8 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Кристиансунд
Русенборг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|5
|0.24
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.24
|Муколли Агон
|4
|0.19
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.19
|Ертсен Торгиль
|3
|0.14
|Каллудра Лиридон
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Коли Алиу
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|1
|0.05
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.38
|Веккья Стефано
|8
|0.38
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Сейде Эмиль Конрадсен
|3
|0.14
|Исламович Дино
|3
|0.14
|Хольм Ноа
|3
|0.14
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.14
|Молинс Гильермо
|2
|0.1
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Конрадсен Андрес
|1
|0.05
|Шербечич Бесим
|1
|0.05
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Коли Алиу
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
6 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 6
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
15%
8
44%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
4
44%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
9
26
5 В 1-ом тайме 11
4 Во 2-ом тайме 15
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
33%
7
27%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
6
38%
3
27%
76-90
Забито
29
44
11 В 1-ом тайме 23
18 Во 2-ом тайме 21
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
7%
6
14%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
6
21%
10
23%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
31%
10
23%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 18
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
12%
5
19%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
7
28%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2
Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 0:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2
Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Русенборг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|2.
|Мольде
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|51 - 26
|41
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1