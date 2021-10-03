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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:0
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
1' Красная карточка
Андерссон Адам
0:0
1' Не забитый пенальти
Бюэ Бендик
1:0
9' Гол
Нилсен Снорре
89' Желтая карточка
Хольм Ноа
90'+4
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
13
Лунд
Юлиан
Файе
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
3
Аугустинссон
Йонатан
23
Вагич
Павле
5
Шелбред
Пер-Сильян
11
Хольсе
Карло
22
Веккья
Стефано
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
Кристиансунд
4-2-3-1
Русенборг
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Андерссон Адам
1'
Бюэ Бендик
0:0
9'
Нилсен Снорре
(Муколли Агон)
1:0
46'
 
Ховланд Эвен
Сейде Эмиль Конрадсен
71'
 
Скарсем Олаус
Вагич Павле
76'
Ертсен Торгиль
Мава Мозес
 
76'
Картум Сандер Эрик
Каллудра Лиридон
 
82'
 
Тагсет Эдвард
Шелбред Пер-Сильян
86'
Исаксен Йеспер
Муколли Агон
 
89'
 
Хольм Ноа

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 17 Угловые 3
  • 8 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Кристиансунд
Русенборг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:0
ТМК
3:0
Т
0:0
Т
0:0
ТМК
3:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
3:3
ТМК
7:3
ТМК
3:1
ТМС
2:2
КН
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 5 0.24
Бюэ Бендик 5 (2) 0.24
Муколли Агон 4 0.19
Картум Сандер Эрик 4 0.19
Ертсен Торгиль 3 0.14
Каллудра Лиридон 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Скарсем Олаус 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Коли Алиу 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Сивертсен Оскар 1 0.05
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захариассен Кристоффер 8 0.38
Веккья Стефано 8 0.38
Хольсе Карло 3 0.14
Сейде Эмиль Конрадсен 3 0.14
Исламович Дино 3 0.14
Хольм Ноа 3 0.14
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.14
Молинс Гильермо 2 0.1
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.1
Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Конрадсен Андрес 1 0.05
Шербечич Бесим 1 0.05
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Коли Алиу 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Диоп Амиду 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
6 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 6
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
15%
8
44%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
4
44%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

9
26
5 В 1-ом тайме 11
4 Во 2-ом тайме 15
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
33%
7
27%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
6
38%
3
27%
76-90

Забито

29
44
11 В 1-ом тайме 23
18 Во 2-ом тайме 21
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
7%
6
14%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
6
21%
10
23%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
31%
10
23%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 18
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
12%
5
19%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
7
28%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2
Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 0:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2
Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Русенборг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
2. Мольде Заявка 21 12 5 4 51 - 26 41
3. Кристиансунд Заявка 21 12 2 7 29 - 25 38
4. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
2. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Нилсен Снорре бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бюэ Бендик пробил пенальти, но не смог забить!
  • 1'
    УДАЛЕНИЕ! - Андерссон Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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