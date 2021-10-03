Норвегия: Типпелиген 2021
Волеренга
3:0
Конец матча
Стадион: Intility Arena
Стрёмсгодсет
1:0
9' ГолКьяртанссон Видар
2:0
42' ГолКристенсен Тобиас
44' Желтая карточкаЛейфссон Ари
3:0
47' ГолЖута Леонард
53' Желтая карточкаИпалибо Джек
76' Красная карточкаВалсвик Густав
22
Несберг
Иван
26
Сахрауи
Осам
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
9'
42'
44'
47'
3:0
53'
68'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Волеренга
Стрёмсгодсет
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.29
|Удаль Хенрик
|5
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.14
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.14
|Лаюни Амор
|3
|0.14
|Толлос Йонатан
|3
|0.14
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.14
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.14
|Сахрауи Осам
|1
|0.05
|Жута Леонард
|1
|0.05
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.29
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.24
|Хове Йохан
|3
|0.14
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.14
|Валсвик Густав
|3
|0.14
|Ипалибо Джек
|3
|0.14
|Стеневик Халлдор
|2
|0.1
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Майгор Миккел
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Лейфссон Ари
|4
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
8 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
4
19%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
2
29%
61-75
3
14%
2
29%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-ом тайме 12
5 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
5
24%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
6
50%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Забито
14
25
2 В 1-ом тайме 10
12 Во 2-ом тайме 15
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
4
29%
7
28%
61-75
6
43%
4
16%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
35
32
10 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 19
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
14%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
10
29%
9
28%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-ом тайме 17
16 Во 2-ом тайме 12
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
0
0%
6
21%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
9
33%
5
17%
31-45
7
26%
3
10%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1 Волеренга - Одд 1:1 Викинг - Волеренга 4:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2
Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 2:1 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|2.
|Мольде
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|51 - 26
|41
|3.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|29 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1