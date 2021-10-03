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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
3:0
Конец матча

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
1:0
9' Гол
Кьяртанссон Видар
2:0
42' Гол
Кристенсен Тобиас
44' Желтая карточка
Лейфссон Ари
3:0
47' Гол
Жута Леонард
53' Желтая карточка
Ипалибо Джек
76' Красная карточка
Валсвик Густав
90'+4
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
26
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
8
Хове
Йохан
17
Гулликсен
Тобиас
9
Фрайдей
Фред
Волеренга
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Стрёмсгодсет

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
2:0
ТМК
1:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
К
2:0
Т
1:1
Т
3:2
ТМК
3:3
Т
2:2
Т
3:1
Т
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:0
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:2
Т
4:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.29
Удаль Хенрик 5 0.24
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.14
Борхгревинк Кристиан 3 0.14
Лаюни Амор 3 0.14
Толлос Йонатан 3 0.14
Кьяртанссон Видар 3 0.14
Кристенсен Тобиас 3 0.14
Сахрауи Осам 1 0.05
Жута Леонард 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.29
Стенгель Херман 5 (2) 0.24
Хове Йохан 3 0.14
Гулликсен Тобиас 3 0.14
Валсвик Густав 3 0.14
Ипалибо Джек 3 0.14
Стеневик Халлдор 2 0.1
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Лейфссон Ари 4 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
4
19%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
2
29%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-ом тайме 12
5 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
5
24%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
6
50%
3
14%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

14
25
2 В 1-ом тайме 10
12 Во 2-ом тайме 15
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
4
29%
7
28%
61-75
6
43%
4
16%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

35
32
10 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 19
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
14%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
10
29%
9
28%
61-75
9
26%
6
19%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-ом тайме 17
16 Во 2-ом тайме 12
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
0
0%
6
21%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
9
33%
5
17%
31-45
7
26%
3
10%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1 Волеренга - Одд 1:1 Викинг - Волеренга 4:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2
Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 2:1 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
2. Мольде Заявка 21 12 5 4 51 - 26 41
3. Кристиансунд 1:0 Заявка 21 12 2 7 29 - 25 38
4. Русенборг 0:1 Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
2. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг 0:1 Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд 1:0 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ари Лейфссон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кристенсен Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет онлайн




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