Норвегия: Типпелиген 2021
Мьёндален
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Consto Arena
Бранн
0:1
28' ГолТейлор Роберт
42' Желтая карточкаСпорронг Альбин
45' Вторая желтая карточкаСпорронг Альбин
45' Желтая карточкаБрустад Фредрик
24
Свеен
Оле
26
Сери
Яфет
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
28'
42'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Мьёндален
Бранн
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|3
|0.14
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.14
|Накким Маркус
|3
|0.14
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.1
|Эриксен Кент Хавард
|2
|0.1
|Вальстад Николас
|2
|0.1
|Брохман Тонни
|1
|0.05
|Брустад Фредрик
|1
|0.05
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Юхансен Сондре
|1
|0.05
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.05
|Спорронг Альбин
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Дауда
|6
|0.29
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.24
|Тейлор Роберт
|4 (1)
|0.19
|Расмуссен Матиас
|2
|0.1
|Странд Петтер
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|1
|0.05
|Симба Мунга
|1
|0.05
|Педерсен Даниэль
|1
|0.05
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Финне Бор
|1
|0.05
|Сери Яфет
|1
|0.05
|Сконес Каспер
|0
|0
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
1
8%
7
33%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
7
54%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-ом тайме 8
11 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
6
35%
7
37%
76-90
Забито
23
24
7 В 1-ом тайме 7
16 Во 2-ом тайме 17
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
7
30%
8
33%
76-90
Пропущено
30
40
11 В 1-ом тайме 15
19 Во 2-ом тайме 25
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
7%
1
3%
1-15
2
7%
10
25%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
5
17%
10
25%
61-75
9
30%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0
Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Улленсакер-Киса 3:1
Бранн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3
Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Бранн 2:0 Бранн - Будё-Глимт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 19
|44
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|21
|12
|5
|4
|50 - 26
|41
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Волеренга
|3:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:3 Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|1:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 39
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|2:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 36
|22
|14.
|Бранн
|1:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 39
|20
|15.
|Стабек
|0:1 Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 42
|17
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:3 Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|3:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 16
|14
|13.
|Бранн
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|15.
|Тромсё
|2:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Тромсё
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|6.
|Одд
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|3:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Бранн
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 22
|8
|13.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|15.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|11
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1