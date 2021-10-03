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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2408
Бранн
0'
0:1
28' Гол
Тейлор Роберт
42' Желтая карточка
Спорронг Альбин
45' Вторая желтая карточка
Спорронг Альбин
45' Желтая карточка
Брустад Фредрик
1:1
75' Гол
Ларсен Ларс Олден
90' Желтая карточка
Овенстад Мартин
90'+6
1
Макани
Соша
4
Яневски
Даниэль
12
Накким
Маркус
5
Эверби
Сиверт
21
Herman
Kleppa
7
Ларсен
Ларс
Олден
31
Спорронг
Альбин
24
Свеен
Оле
3
Вальстад
Николас
14
Эриксен
Кент
Хавард
8
Брустад
Фредрик
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Даниэль
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Мьёндален
3-5-2
Бранн
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Тейлор Роберт
(Селанн-Хеггебе Эуне)
42'
Спорронг Альбин
 
45'
Спорронг Альбин
 
45'
Брустад Фредрик
 
46'
Тум Исаак
Яневски Даниэль
 
46'
Овенстад Мартин
Эриксен Кент Хавард
 
62'
Сольберг Йоаким
Вальстад Николас
 
64'
 
Симба Мунга
Финне Бор
75'
Ларсен Ларс Олден
1:1
77'
Эриксен Сивер Скаар
Эверби Сиверт
 
77'
 
Расмуссен Матиас
Педерсен Даниэль
90'
Тум Исаак
 
90'
Овенстад Мартин
 
90'
Осмундсен Стиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Мьёндален
Бранн

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:0
К
1:0
Т
3:0
Т
1:1
КН
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 3 0.14
Ларсен Ларс Олден 3 0.14
Стокке Беньямин 3 (1) 0.14
Накким Маркус 3 0.14
Эриксен Кент Хавард 2 0.1
Вальстад Николас 2 0.1
Брохман Тонни 1 0.05
Брустад Фредрик 1 0.05
Эриксен Сивер Скаар 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Юхансен Сондре 1 0.05
Ибрагим Шуайбу 1 0.05
Спорронг Альбин 1 0.05
Сольберг Йоаким 0 0
Гёусетх Кристиан 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Дауда 6 0.29
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.24
Тейлор Роберт 4 (1) 0.19
Расмуссен Матиас 2 0.1
Странд Петтер 1 0.05
Кристиансен Рубен 1 0.05
Симба Мунга 1 0.05
Педерсен Даниэль 1 0.05
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Финне Бор 1 0.05
Сери Яфет 1 0.05
Сконес Каспер 0 0
Нильсен Сиверт 0 0
Кнудсен Фредрик 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 3 0
Селл Вильям 3 0
Свеен Оле 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 4 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
3 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
8
36%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
7
54%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-ом тайме 8
11 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
6
35%
7
37%
76-90

Забито

24
25
7 В 1-ом тайме 8
17 Во 2-ом тайме 17
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
7
29%
29%
8
32%
76-90

Пропущено

31
41
12 В 1-ом тайме 15
19 Во 2-ом тайме 26
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
6%
1
2%
1-15
3
10%
10
24%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
5
16%
11
27%
61-75
9
29%
29%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0
Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Улленсакер-Киса 3:1
Бранн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3
Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Бранн 2:0 Бранн - Будё-Глимт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
2. Мольде Заявка 21 12 5 4 51 - 26 41
3. Кристиансунд 1:0 Заявка 21 12 2 7 29 - 25 38
4. Русенборг 0:1 Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 21 5 7 9 26 - 36 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
2. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг 0:1 Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 0:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд 1:0 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Брустад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Спорронг Альбин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    42'
    Спорронг Альбин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 1:1 Бранн онлайн




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