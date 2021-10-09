Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 33'
КАМАЗ
16' Желтая карточкаПомерко Алексей
28' Желтая карточкаНетфуллин Равиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
-
77 Баклов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
Ход матча
16'
28'
История личных встреч
Торпедо Москва
КАМАЗ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|11
|0.69
|Султонов Мухаммад
|7
|0.44
|Лебеденко Игорь
|5
|0.31
|Енин Иван
|2
|0.13
|Рязанцев Александр
|1
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.06
|Адаев Владислав
|1
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.06
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янушковский Роман
|5
|0.31
|Гаглоев Александр
|5 (1)
|0.31
|Морозов Сергей
|2
|0.13
|Воронин Евгений
|1
|0.06
|Тесленко Егор
|1
|0.06
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|5
|1
|Темников Иван
|6
|0
|Шумских Алексей
|4
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|Рязанцев Александр
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Калмыков Амур
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Кравчук Андрей
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Олег
|7
|1
|Свежов Виктор
|5
|0
|Магомадов Чингиз
|3
|1
|Куликов Александр
|4
|0
|Янушковский Роман
|4
|0
|Тесленко Егор
|4
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Абазов Астемир
|3
|0
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Замалиев Наиль
|1
|0
|Морозов Сергей
|1
|0
|Баклов Олег
|1
|0
|Казимир Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
2
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
3
13%
1
50%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
6
46%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
30
15
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
10%
3
20%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
7
23%
6
40%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
КАМАЗ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1
Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1 Торпедо Владимир - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Текстильщик 1:0 КАМАЗ - Алания 1:1 Крылья-Советов-2 - КАМАЗ 1:5 Волга Ульяновск - КАМАЗ 4:0 КАМАЗ - Волна Нижегородская область 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 11
|35
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 13
|31
|3.
|Алания
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 17
|30
|4.
|Факел
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 14
|27
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|18 - 23
|25
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 13
|25
|9.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|10.
|Акрон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|12.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 14
|21
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 21
|19
|15.
|Томь
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|16.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|17.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|18.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 37
|12
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 24
|9
|20.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|7 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|Факел
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|3.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 9
|20
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|5.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Томь
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|14.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|16.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|17.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|18.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 14
|4
|20.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|4.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Ротор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|Томь
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|13.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|15.
|Факел
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 25
|6
|17.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|1 - 10
|4
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Торпедо Москва
93% (132)
Ничья
5.6% (8)
КАМАЗ
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
39.26% (53)
Нет
60.74% (82)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
27.5% (39)
2:0 Торпедо Москва
27.5% (39)
2:1 Торпедо Москва
26.1% (37)
3:1 Торпедо Москва
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:0 Торпедо Москва
1.4% (2)
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