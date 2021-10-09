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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 33'
КАМАЗ
0'
16' Желтая карточка
Померко Алексей
28' Желтая карточка
Нетфуллин Равиль
33'
Торпедо Москва
КАМАЗ

История личных встреч

Торпедо Москва
КАМАЗ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.69
Султонов Мухаммад 7 0.44
Лебеденко Игорь 5 0.31
Енин Иван 2 0.13
Рязанцев Александр 1 0.06
Шумских Алексей 1 0.06
Адаев Владислав 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Маркин Михаил 1 (1) 0.06
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янушковский Роман 5 0.31
Гаглоев Александр 5 (1) 0.31
Морозов Сергей 2 0.13
Воронин Евгений 1 0.06
Тесленко Егор 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 5 1
Темников Иван 6 0
Шумских Алексей 4 0
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Енин Иван 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Нетфуллин Равиль 2 0
Евдокимов Андрей 2 0
Рязанцев Александр 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Калмыков Амур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Олег 7 1
Свежов Виктор 5 0
Магомадов Чингиз 3 1
Куликов Александр 4 0
Янушковский Роман 4 0
Тесленко Егор 4 0
Воронин Евгений 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Абазов Астемир 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Османов Редван 2 0
Замалиев Наиль 1 0
Морозов Сергей 1 0
Баклов Олег 1 0
Казимир Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
2
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
3
13%
1
50%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
6
46%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

30
15
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
10%
3
20%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
7
23%
6
40%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
КАМАЗ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1
Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1 Торпедо Владимир - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Текстильщик 1:0 КАМАЗ - Алания 1:1 Крылья-Советов-2 - КАМАЗ 1:5 Волга Ульяновск - КАМАЗ 4:0 КАМАЗ - Волна Нижегородская область 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 16 11 2 3 27 - 11 35
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 16 8 7 1 30 - 13 31
3. Алания 0:0 Заявка 16 8 6 2 34 - 17 30
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
7. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 16 7 4 5 23 - 13 25
9. КАМАЗ 0:0 Заявка 16 6 5 5 14 - 13 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
14. Краснодар-2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
15. Томь 1:1 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик 1:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк 2:0 Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 16 2 3 11 10 - 24 9
20. Волгарь 0:2 Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 10 5 5 0 24 - 9 20
4. Алания 0:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5. КАМАЗ 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь 1:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
14. Текстильщик 1:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
16. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
17. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
18. Металлург Липецк 2:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 8 1 1 6 3 - 14 4
20. Волгарь 0:2 Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 0:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
2. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
3. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
4. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
5. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
6. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
8. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9. Оренбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Томь 1:1 Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 6 1 4 1 2 - 2 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк 2:0 Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь 0:2 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик 1:1 Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Фол заметил Стрельцов, и стандарт для хозяев поля. 
  • 32'
    Но даже после этого продолжилась атака "Камаза", в которой была подача, но без удара. Закончилось все в руках у Ботнаря. 
  • 31'
    А может уже и сейчас будут моменты, заброс на Гаглоева, который обработал и пробил, но в защитника.
  • 30'
    Подзатихла игра после резвого начала, хочется верить, что еще будут моменты к концовке тайма. 
  • Желтая карточка
    29'
    Нетфуллин получил отложенную желтую за фол на Янушковском. 
  • 28'
    Перехват на половине поля "Камаза" от "Торпедо", но без быстрой атаки. 
  • 26'
    Активизировались москвичи. В очередной атаке последовал прострел справа. Защита перехватывает. 
  • Угловой
    25'
    Угловой не очень удачный. Гости побежали в контратаку, где Нетфуллин останавливает Гаглоева. 
  • 24'
    "Торпедо" на чужой половине, мяч держится на правом фланге, затем передача в центр и шикарный подкат Свежова, который выбивает мяч из-под удара на угловой. 
  • 23'
    Через длинный заброс пытаются пробиться вперед торпедовцы, но выходит неточно. 
  • Угловой
    22'
    После углового тоже удалось пробить, но лишь выше ворот. 
  • Опасный момент
    21'
    Моментище! Янушковский ворвался в штрафную соперника и пробил в дальний угол. Вытащил Ботнарь! Отличный сейв!
  • 20'
    Рвались вперед москвичи, но прямо перед штрафной были остановлены, причем без фола, хотя выглядело жестко. 
  • 19'
    Удар Енина с правой ноги по воротам. Прямо по позиции голкипера. 
  • Угловой
    18'
    Подача с углового, Калмыков тут как тут. Головой выбивает мяч. 
  • 17'
    Гаглоев здорово прошел по правому краю, сместился в центр и пробил. Мяч отрикошетил за лицевую.
  • 16'
    Подача со стандарта в самую гущу игроков. Защитники оказываются проворнее. 
  • Желтая карточка
    15'
    Померко получил желтую за фол на своей половине.
  • 14'
    Дальний выстрел от Калугина. Мимо цели. 
  • 13'
    А вот и атака "Торпедо". Подача с правого фланга. Баклов вышел из ворот и спокойно забрал мяч. 
  • 12'
    Бевеев перехватил мяч и сразу же отдал на правый край, но там никого не оказалось. 
  • 11'
    В завершение этой атаки последовал удар из-за штрафной. Тут Ботнарь все контролировал. 
  • Угловой
    10'
    Второй корнер к ряду от "Камаза" оказался уже менее успешным, хотя на подборе они первые. 
  • 9'
    Ну очень здорово стартует игру "Камаз", сейчас спокойно могли открыть счет игроки из Набережных Челнов. 
  • Опасный момент
    8'
    Первый корнер в матче от "Камаза". Подача в центр штрафной, удар Хомухи головой, и Ботнарь выручает!
  • 7'
    Ошибается Кожемякин на своей половине, затем прострел на Янушковскго, но защитник сумел подстраховать и выбить мяч. 
  • 6'
    Не очень удачно воспользовались этим самым владением. Заброс по правому флангу, и мяч уходит в аут. 
  • 5'
    Активно действуют гости в начале встречи, больше владели мячом игроки "Камаза". Торпедовцы только сейчас забрали владение себе. 
  • Фол, нарушение
    4'
    И еще один фол от "Торпедо". Нетфуллин нарушил правила в центре поля. 
  • 3'
    Подача оттуда, затем повторный навес от Свежова. Оба раза слишком высоко. 
  • 2'
    На первых минутах "Камаз" зарабатывает штрафной на левом фланге. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Торпедо" - "Камаз". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 142
Торпедо Москва 93% (132)
X 5.6% (8)
КАМАЗ 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
КАМАЗ
1.94
4.13
6.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 КАМАЗ онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 КАМАЗ

Исход игры
Торпедо Москва
93% (132)
Ничья
5.6% (8)
КАМАЗ
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
39.26% (53)
Нет
60.74% (82)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
27.5% (39)
2:0 Торпедо Москва
27.5% (39)
2:1 Торпедо Москва
26.1% (37)
3:1 Торпедо Москва
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:0 Торпедо Москва
1.4% (2)
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