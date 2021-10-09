Нетфуллин получил отложенную желтую за фол на Янушковском.

Подзатихла игра после резвого начала, хочется верить, что еще будут моменты к концовке тайма.

А может уже и сейчас будут моменты, заброс на Гаглоева, который обработал и пробил, но в защитника.

Но даже после этого продолжилась атака "Камаза", в которой была подача, но без удара. Закончилось все в руках у Ботнаря.

Фол заметил Стрельцов, и стандарт для хозяев поля.

28' Перехват на половине поля "Камаза" от "Торпедо", но без быстрой атаки.

26' Активизировались москвичи. В очередной атаке последовал прострел справа. Защита перехватывает.

25' Угловой не очень удачный. Гости побежали в контратаку, где Нетфуллин останавливает Гаглоева.

24' "Торпедо" на чужой половине, мяч держится на правом фланге, затем передача в центр и шикарный подкат Свежова, который выбивает мяч из-под удара на угловой.

23' Через длинный заброс пытаются пробиться вперед торпедовцы, но выходит неточно.

22' После углового тоже удалось пробить, но лишь выше ворот.

21' Моментище! Янушковский ворвался в штрафную соперника и пробил в дальний угол. Вытащил Ботнарь! Отличный сейв!

20' Рвались вперед москвичи, но прямо перед штрафной были остановлены, причем без фола, хотя выглядело жестко.

19' Удар Енина с правой ноги по воротам. Прямо по позиции голкипера.

18' Подача с углового, Калмыков тут как тут. Головой выбивает мяч.

17' Гаглоев здорово прошел по правому краю, сместился в центр и пробил. Мяч отрикошетил за лицевую.

16' Подача со стандарта в самую гущу игроков. Защитники оказываются проворнее.

15' Померко получил желтую за фол на своей половине.

14' Дальний выстрел от Калугина. Мимо цели.

13' А вот и атака "Торпедо". Подача с правого фланга. Баклов вышел из ворот и спокойно забрал мяч.

12' Бевеев перехватил мяч и сразу же отдал на правый край, но там никого не оказалось.

11' В завершение этой атаки последовал удар из-за штрафной. Тут Ботнарь все контролировал.

10' Второй корнер к ряду от "Камаза" оказался уже менее успешным, хотя на подборе они первые.

9' Ну очень здорово стартует игру "Камаз", сейчас спокойно могли открыть счет игроки из Набережных Челнов.

8' Первый корнер в матче от "Камаза". Подача в центр штрафной, удар Хомухи головой, и Ботнарь выручает!

7' Ошибается Кожемякин на своей половине, затем прострел на Янушковскго, но защитник сумел подстраховать и выбить мяч.

6' Не очень удачно воспользовались этим самым владением. Заброс по правому флангу, и мяч уходит в аут.

5' Активно действуют гости в начале встречи, больше владели мячом игроки "Камаза". Торпедовцы только сейчас забрали владение себе.

4' И еще один фол от "Торпедо". Нетфуллин нарушил правила в центре поля.

3' Подача оттуда, затем повторный навес от Свежова. Оба раза слишком высоко.

2' На первых минутах "Камаз" зарабатывает штрафной на левом фланге.