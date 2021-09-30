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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
КАМАЗ

История личных встреч

Торпедо Москва
КАМАЗ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.73
Султонов Мухаммад 7 0.47
Лебеденко Игорь 5 0.33
Енин Иван 2 0.13
Рязанцев Александр 1 0.07
Шумских Алексей 1 0.07
Адаев Владислав 1 0.07
Евдокимов Андрей 1 0.07
Маркин Михаил 1 (1) 0.07
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янушковский Роман 5 0.33
Гаглоев Александр 5 (1) 0.33
Морозов Сергей 2 0.13
Воронин Евгений 1 0.07
Тесленко Егор 1 0.07

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Померко Алексей 4 1
Шумских Алексей 4 0
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Енин Иван 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Нетфуллин Равиль 2 0
Евдокимов Андрей 2 0
Рязанцев Александр 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Калмыков Амур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Олег 7 1
Свежов Виктор 5 0
Магомадов Чингиз 3 1
Куликов Александр 4 0
Янушковский Роман 4 0
Тесленко Егор 4 0
Воронин Евгений 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Абазов Астемир 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Османов Редван 2 0
Замалиев Наиль 1 0
Морозов Сергей 1 0
Баклов Олег 1 0
Казимир Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
2
10 В 1-ом тайме 2
14 Во 2-ом тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
3
13%
1
50%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
6
46%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

30
15
13 В 1-ом тайме 6
17 Во 2-ом тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
10%
3
20%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
7
23%
6
40%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
КАМАЗ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1
Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1 Торпедо Владимир - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Текстильщик 1:0 КАМАЗ - Алания 1:1 Крылья-Советов-2 - КАМАЗ 1:5 Волга Ульяновск - КАМАЗ 4:0 КАМАЗ - Волна Нижегородская область 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 11 1 3 27 - 11 34
2. Факел Заявка 15 9 3 3 26 - 12 30
3. Торпедо Москва Заявка 15 8 6 1 30 - 13 30
4. Алания Заявка 15 8 5 2 34 - 17 29
5. СКА-Хабаровск Заявка 15 8 4 3 19 - 12 28
6. Спартак-2 Заявка 15 8 1 6 18 - 22 25
7. Нефтехимик Заявка 15 7 3 5 23 - 13 24
8. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 17 - 13 24
9. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
10. Ротор Заявка 15 4 8 3 16 - 13 20
11. Краснодар-2 Заявка 15 5 4 6 14 - 18 19
12. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13. Балтика Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
14. Томь Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
15. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 28 17
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 4 5 6 11 - 15 17
17. Текстильщик Заявка 15 3 4 8 11 - 21 13
18. Волгарь Заявка 15 2 3 10 7 - 19 9
19. Металлург Липецк Заявка 15 2 3 10 11 - 37 9
20. ПФК Кубань Заявка 15 2 2 11 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
5. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
6. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
7. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
10. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
11. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
12. Томь Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
16. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
17. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 7 1 1 5 2 - 7 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
2. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
3. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
4. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
5. Торпедо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
9. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
10. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
13. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
14. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
15. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17. Краснодар-2 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Торпедо Москва 89.7% (35)
    X 7.7% (3)
    КАМАЗ 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - КАМАЗ онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - КАМАЗ

    Исход игры
    Торпедо Москва
    89.7% (35)
    Ничья
    7.7% (3)
    КАМАЗ
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (16)
    Нет
    55.56% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    33.3% (13)
    1:0 Торпедо Москва
    28.2% (11)
    2:0 Торпедо Москва
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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