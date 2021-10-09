Ушел по флангу Сосранов и навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Аюпов и вынес мяч подальше.

С дальней дистанции пробить по воротам решил Шавлохов. Мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

С левого фланга отлично навесил в центр штрафной Сосранов, но здесь Машкуов пробил головой точно в руки Гошеву.

Очередная желтая карточка в нашей игре. За удар по мячу после свистка "горчичник" показал арбитр Коряну.

В медленном темпе проходит наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без особого продвижения вперед.

30' Выиграл подбор у штрафной соперника Эктов и пробил с лету в одно касание, но крайне неточно.

29' Убежал по флангу Малых и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Солдатенко не позволил пробить Коряну.

28' Со штрафного навесил Хугаев на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Машуков.

27' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сиваков. Без помощи медиков здесь не обойтись.

26' С правого фланга навесил Магомедов в штрафную, где пробил с острого угла Сосранов, но в подкате Сиваков вынес сферу за пределы поля.

25' В центре поля получил сзади по ногам Магомедов от Ковалёва. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

24' Диагональным пасом Ковалёв искал на правой бровке Эктова, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.

23' Зацепился за мяч в штрафной соперника Хосонов и сбросил назад под удар Гиоргобиани, но тот пробил точно в спину Сивакову.

22' Снова пришлось голкиперу "Алании" выходить с "ленточки" на перехвати после паса от Эктова. Пока Солдатенко играет безупречно.

21' Отличный пас вырезал Капленко в штрафную, куда мчался на всех парах Титков. На выходе Солдатенко оказался первым на мяче.

20' С фланга сместился в центр Сычевой и пробил с линии штрафной в ближний угол, но Солдатенко перевел на угловой в прыжке.

19' Мягко забрасывал в штрафную соперника Хугаев на ход Гиоргобиани, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Багаев. Потребуется футболисту помощь медиков.

17' Мог убегать Эктов на ворота соперника после заброса от Сивакова, но в последний момент Бутаев перехватил сферу в подкате.

16' Выиграл борьбу за мяч на фланге Гиоргобиани и прострелил на ближнюю штангу, но здесь удар Хосонова заблокировал Сиваков.

15' Оторвался от опеки по флангу Титков и низом прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Эктов в борьбе с защитниками не сумел.

14' Отдавал пас по флангу Магомедов на ход Багаеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

13' Пробивал головой из пределов штрафной Хосонов после подачи от Гиоргобиани, но мяч полетел крайне неточно.

12' Проникающий пас отдавал Гиоргобиани в штрафную на Машкуова, но того опередил на выходе Гошев.

11' Еще одну подачу исполнял в штрафную с правого фланга Малых, но мяч стал легкой добычей вышедшего из ворот Солдатенко.

10' Убегал по правому флангу Сиваков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

9' Откровенно грубо руками уложил соперника на газон на фланге Багаев. Еще одну желтую карточку показал судья уже на старте игры.

8' Зацепился за мяч в чужой штрафной Машуков и сбросил головой на Хосонова, но тому пробить не позволил Малых.

7' Убегать мог на ворота соперника Сычевой после паса от Титкова, но судья остановил атаку из-за офсайда.

5' С фланга вырезал в штрафную соперника Хугаев на ход Машукову, который пробил в касание, но мяч смог отбить в сторону Гошев.

4' Со штрафного навесил Сычевой на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

3' Убегал по флангу Титков, но получил по ногам в подкате от Шавлохова. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

2' Активно сразу же включились в игру гости и провели уже несколько подходов к штрафной, но пока без особой остроты.