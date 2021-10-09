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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
0:0
Первый тайм: 33'
Оренбург
0'
2' Желтая карточка
Шавлохов Давид
8' Желтая карточка
Багаев Алан
32' Желтая карточка
 33'
Алания
Оренбург

Ход матча

2'
Шавлохов Давид
 
8'
Багаев Алан
 
32'
 

История личных встреч

Алания
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:1
К
2:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
ФПД
3:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 6 0.38
Машуков Ислам 5 0.31
Хабалов Алан 3 0.19
Гиоргобиани Николай 3 0.19
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.19
Кобесов Давид 3 0.19
Багаев Алан 2 0.13
Засеев Азамат 1 0.06
Татаев Алексей II 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Бутаев Аллон 1 0.06
Шавлохов Давид 1 0.06
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.06
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.56
Миронов Алексей 3 0.19
Сиваков Михаил 2 0.13
Ковалёв Юрий 2 0.13
Корян Аршак 2 0.13
Прудников Николай 2 0.13
Бреев Сергей 1 0.06
Малых Андрей 1 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.06
Гойкович Ренато 1 0.06
Эктов Александр 1 0.06
Капленко Кирилл 1 0.06
Титков Николай 1 0.06

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хубулов Владимир 4 1
Кочиев Хетаг 4 1
Хосонов Хетаг 5 0
Цараев Алан 5 0
Магомедов Бутта 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Хугаев Алан 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Гиоргобиани Николай 2 0
Кобесов Давид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Машуков Ислам 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 5 1
Миронов Алексей 6 0
Сиваков Михаил 4 1
Эктов Александр 3 1
Гойкович Ренато 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Титков Николай 3 0
Шаболин Артём 3 0
Бреев Сергей 2 0
Бидловский Давид 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Прудников Николай 1 0
Дьялло Абдулай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
6
33%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
7
47%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Забито

32
27
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
19%
4
15%
1-15
7
22%
8
30%
30%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
8
42%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1
Оренбург
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0 Чертаново - Оренбург 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 16 11 2 3 27 - 11 35
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 16 8 7 1 30 - 13 31
3. Алания 0:0 Заявка 16 8 6 2 34 - 17 30
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
7. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 16 7 4 5 23 - 13 25
9. КАМАЗ 0:0 Заявка 16 6 5 5 14 - 13 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
14. Краснодар-2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
15. Томь 1:1 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик 1:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк 2:0 Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 16 2 3 11 10 - 24 9
20. Волгарь 0:2 Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 10 5 5 0 24 - 9 20
4. Алания 0:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5. КАМАЗ 0:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь 1:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
14. Текстильщик 1:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
16. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
17. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
18. Металлург Липецк 2:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 8 1 1 6 3 - 14 4
20. Волгарь 0:2 Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 0:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
2. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
3. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
4. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
5. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
6. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
8. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9. Оренбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Томь 1:1 Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 6 1 4 1 2 - 2 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк 2:0 Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь 0:2 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик 1:1 Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без особого продвижения вперед.
  • Желтая карточка
    34'
    Очередная желтая карточка в нашей игре. За удар по мячу после свистка "горчичник" показал арбитр Коряну.
  • 33'
    С левого фланга отлично навесил в центр штрафной Сосранов, но здесь Машкуов пробил головой точно в руки Гошеву.
  • 32'
    С дальней дистанции пробить по воротам решил Шавлохов. Мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 31'
    Ушел по флангу Сосранов и навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Аюпов и вынес мяч подальше.
  • 30'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Эктов и пробил с лету в одно касание, но крайне неточно.
  • 29'
    Убежал по флангу Малых и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Солдатенко не позволил пробить Коряну.
  • 28'
    Со штрафного навесил Хугаев на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Машуков.
  • 27'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сиваков. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 26'
    С правого фланга навесил Магомедов в штрафную, где пробил с острого угла Сосранов, но в подкате Сиваков вынес сферу за пределы поля.
  • 25'
    В центре поля получил сзади по ногам Магомедов от Ковалёва. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 24'
    Диагональным пасом Ковалёв искал на правой бровке Эктова, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.
  • 23'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Хосонов и сбросил назад под удар Гиоргобиани, но тот пробил точно в спину Сивакову.
  • 22'
    Снова пришлось голкиперу "Алании" выходить с "ленточки" на перехвати после паса от Эктова. Пока Солдатенко играет безупречно.
  • 21'
    Отличный пас вырезал Капленко в штрафную, куда мчался на всех парах Титков. На выходе Солдатенко оказался первым на мяче.
  • 20'
    С фланга сместился в центр Сычевой и пробил с линии штрафной в ближний угол, но Солдатенко перевел на угловой в прыжке. 
  • 19'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Хугаев на ход Гиоргобиани, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 18'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Багаев. Потребуется футболисту помощь медиков.
  • 17'
    Мог убегать Эктов на ворота соперника после заброса от Сивакова, но в последний момент Бутаев перехватил сферу в подкате.
  • 16'
    Выиграл борьбу за мяч на фланге Гиоргобиани и прострелил на ближнюю штангу, но здесь удар Хосонова заблокировал Сиваков.
  • 15'
    Оторвался от опеки по флангу Титков и низом прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Эктов в борьбе с защитниками не сумел.
  • 14'
    Отдавал пас по флангу Магомедов на ход Багаеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 13'
    Пробивал головой из пределов штрафной Хосонов после подачи от Гиоргобиани, но мяч полетел крайне неточно.
  • 12'
    Проникающий пас отдавал Гиоргобиани в штрафную на Машкуова, но того опередил на выходе Гошев.
  • 11'
    Еще одну подачу исполнял в штрафную с правого фланга Малых, но мяч стал легкой добычей вышедшего из ворот Солдатенко.
  • 10'
    Убегал по правому флангу Сиваков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • Желтая карточка
    9'
    Откровенно грубо руками уложил соперника на газон на фланге Багаев. Еще одну желтую карточку показал судья уже на старте игры.
  • 8'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Машуков и сбросил головой на Хосонова, но тому пробить не позволил Малых.
  • Офсайд
    7'
    Убегать мог на ворота соперника Сычевой после паса от Титкова, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 5'
    С фланга вырезал в штрафную соперника Хугаев на ход Машукову, который пробил в касание, но мяч смог отбить в сторону Гошев.
  • 4'
    Со штрафного навесил Сычевой на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • Желтая карточка
    3'
    Убегал по флангу Титков, но получил по ногам в подкате от Шавлохова. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 2'
    Активно сразу же включились в игру гости и провели уже несколько подходов к штрафной, но пока без особой остроты.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Очередной тур ФНЛ подарит нам интересную игру, в которой встретятся "Алания" и "Оренбург". Комментировать поединок для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 147
Алания 49% (72)
X 38.8% (57)
Оренбург 12.2% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Оренбург
2.08
3.50
4.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алания 0:0 Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Алания 0:0 Оренбург

Исход игры
Алания
49% (72)
Ничья
38.8% (57)
Оренбург
12.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Алания
23.1% (34)
1:0 Алания
15.6% (23)
1:2 Оренбург
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Оренбург
2.7% (4)
2:0 Алания
2.7% (4)
3:1 Алания
1.4% (2)
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