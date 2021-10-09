Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
2' Желтая карточкаШавлохов Давид
8' Желтая карточкаБагаев Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
8'
32'
История личных встреч
Алания
Оренбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|6
|0.38
|Машуков Ислам
|5
|0.31
|Хабалов Алан
|3
|0.19
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.19
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.19
|Кобесов Давид
|3
|0.19
|Багаев Алан
|2
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.06
|Татаев Алексей II
|1
|0.06
|Магомедов Бутта
|1
|0.06
|Хубулов Владимир
|1
|0.06
|Бутаев Аллон
|1
|0.06
|Шавлохов Давид
|1
|0.06
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.06
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.56
|Миронов Алексей
|3
|0.19
|Сиваков Михаил
|2
|0.13
|Ковалёв Юрий
|2
|0.13
|Корян Аршак
|2
|0.13
|Прудников Николай
|2
|0.13
|Бреев Сергей
|1
|0.06
|Малых Андрей
|1
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.06
|Гойкович Ренато
|1
|0.06
|Эктов Александр
|1
|0.06
|Капленко Кирилл
|1
|0.06
|Титков Николай
|1
|0.06
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Кочиев Хетаг
|4
|1
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Цараев Алан
|5
|0
|Магомедов Бутта
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|0
|Кобесов Давид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|5
|1
|Миронов Алексей
|6
|0
|Сиваков Михаил
|4
|1
|Эктов Александр
|3
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Титков Николай
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Бреев Сергей
|2
|0
|Бидловский Давид
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
6
33%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
7
47%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
32
27
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
19%
4
15%
1-15
7
22%
8
30%
30%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90
Пропущено
19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
8
42%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1
Оренбург
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0 Чертаново - Оренбург 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 11
|35
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 13
|31
|3.
|Алания
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 17
|30
|4.
|Факел
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 14
|27
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|18 - 23
|25
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 13
|25
|9.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|10.
|Акрон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|12.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 14
|21
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 21
|19
|15.
|Томь
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|16.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|17.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|18.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 37
|12
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 24
|9
|20.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|7 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|Факел
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|3.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 9
|20
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|5.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Томь
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|14.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|16.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|17.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|18.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 14
|4
|20.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|4.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Ротор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|Томь
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|13.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|15.
|Факел
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Металлург Липецк
|2:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 25
|6
|17.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Волгарь
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|1 - 10
|4
- — Выход в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Алания 0:0 Оренбург
Исход игры
Алания
49% (72)
Ничья
38.8% (57)
Оренбург
12.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Алания
23.1% (34)
1:0 Алания
15.6% (23)
1:2 Оренбург
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Оренбург
2.7% (4)
2:0 Алания
2.7% (4)
3:1 Алания
1.4% (2)
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