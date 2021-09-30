  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Оренбург

История личных встреч

Алания
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:1
К
2:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
ФПД
3:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 6 0.4
Машуков Ислам 5 0.33
Хабалов Алан 3 0.2
Гиоргобиани Николай 3 0.2
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.2
Кобесов Давид 3 0.2
Багаев Алан 2 0.13
Засеев Азамат 1 0.07
Татаев Алексей II 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Хубулов Владимир 1 0.07
Бутаев Аллон 1 0.07
Шавлохов Давид 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.07
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.6
Миронов Алексей 3 0.2
Сиваков Михаил 2 0.13
Ковалёв Юрий 2 0.13
Корян Аршак 2 0.13
Прудников Николай 2 0.13
Бреев Сергей 1 0.07
Малых Андрей 1 0.07
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.07
Гойкович Ренато 1 0.07
Эктов Александр 1 0.07
Капленко Кирилл 1 0.07
Титков Николай 1 0.07

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубулов Владимир 4 1
Кочиев Хетаг 4 1
Багаев Алан 5 0
Хосонов Хетаг 5 0
Цараев Алан 5 0
Шавлохов Давид 5 0
Магомедов Бутта 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Хугаев Алан 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Гиоргобиани Николай 2 0
Кобесов Давид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Машуков Ислам 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 5 1
Миронов Алексей 6 0
Сиваков Михаил 4 1
Эктов Александр 3 1
Гойкович Ренато 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Титков Николай 3 0
Шаболин Артём 3 0
Бреев Сергей 2 0
Бидловский Давид 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Прудников Николай 1 0
Дьялло Абдулай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-ом тайме 13
8 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
6
33%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
7
47%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Забито

32
27
16 В 1-ом тайме 17
16 Во 2-ом тайме 10
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
19%
4
15%
1-15
7
22%
8
30%
30%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
8
42%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1
Оренбург
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0 Чертаново - Оренбург 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 11 1 3 27 - 11 34
2. Факел Заявка 15 9 3 3 26 - 12 30
3. Торпедо Москва Заявка 15 8 6 1 30 - 13 30
4. Алания Заявка 15 8 5 2 34 - 17 29
5. СКА-Хабаровск Заявка 15 8 4 3 19 - 12 28
6. Спартак-2 Заявка 15 8 1 6 18 - 22 25
7. Нефтехимик Заявка 15 7 3 5 23 - 13 24
8. Велес Москва Заявка 15 7 3 5 17 - 13 24
9. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
10. Ротор Заявка 15 4 8 3 16 - 13 20
11. Краснодар-2 Заявка 15 5 4 6 14 - 18 19
12. Акрон Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13. Балтика Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
14. Томь Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
15. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 28 17
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 4 5 6 11 - 15 17
17. Текстильщик Заявка 15 3 4 8 11 - 21 13
18. Волгарь Заявка 15 2 3 10 7 - 19 9
19. Металлург Липецк Заявка 15 2 3 10 11 - 37 9
20. ПФК Кубань Заявка 15 2 2 11 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
5. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
6. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
7. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
10. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
11. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
12. Томь Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
16. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
17. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 7 1 1 5 2 - 7 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
2. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
3. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
4. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
5. Торпедо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
9. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
10. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
13. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
14. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
15. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17. Краснодар-2 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Алания 41.7% (15)
    X 38.9% (14)
    Оренбург 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Оренбург онлайн


    Прогнозы на матч Алания - Оренбург

    Исход игры
    Алания
    41.7% (15)
    Ничья
    38.9% (14)
    Оренбург
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (13)
    2:1 Алания
    19.4% (7)
    1:0 Алания
    13.9% (5)
    1:2 Оренбург
    11.1% (4)
    2:0 Алания
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1500 рублей для новых игроков!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     