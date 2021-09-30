Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Алания
Оренбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|6
|0.4
|Машуков Ислам
|5
|0.33
|Хабалов Алан
|3
|0.2
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.2
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.2
|Кобесов Давид
|3
|0.2
|Багаев Алан
|2
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.07
|Татаев Алексей II
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Хубулов Владимир
|1
|0.07
|Бутаев Аллон
|1
|0.07
|Шавлохов Давид
|1
|0.07
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.07
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.6
|Миронов Алексей
|3
|0.2
|Сиваков Михаил
|2
|0.13
|Ковалёв Юрий
|2
|0.13
|Корян Аршак
|2
|0.13
|Прудников Николай
|2
|0.13
|Бреев Сергей
|1
|0.07
|Малых Андрей
|1
|0.07
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.07
|Гойкович Ренато
|1
|0.07
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Капленко Кирилл
|1
|0.07
|Титков Николай
|1
|0.07
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Кочиев Хетаг
|4
|1
|Багаев Алан
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Цараев Алан
|5
|0
|Шавлохов Давид
|5
|0
|Магомедов Бутта
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|0
|Кобесов Давид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|5
|1
|Миронов Алексей
|6
|0
|Сиваков Михаил
|4
|1
|Эктов Александр
|3
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Титков Николай
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Бреев Сергей
|2
|0
|Бидловский Давид
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-ом тайме 13
8 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
12%
4
22%
1-15
5
29%
29%
6
33%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
7
47%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
32
27
16 В 1-ом тайме 17
16 Во 2-ом тайме 10
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
19%
4
15%
1-15
7
22%
8
30%
30%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90
Пропущено
19
11
12 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
8
42%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0
Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1
Оренбург
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0 Чертаново - Оренбург 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 11
|34
|2.
|Факел
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 12
|30
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 13
|30
|4.
|Алания
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|34 - 17
|29
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 12
|28
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|18 - 22
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 13
|24
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 13
|24
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|10.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 13
|20
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 18
|19
|12.
|Акрон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Балтика
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|14.
|Томь
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|15.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 28
|17
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 15
|17
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|7 - 19
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 37
|9
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|Факел
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|24 - 9
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|5.
|Алания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|12.
|Томь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|17.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 7
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Ротор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Оренбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|9.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|10.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|Факел
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|13.
|Томь
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|1 - 10
|4
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 25
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Алания - Оренбург
Исход игры
Алания
41.7% (15)
Ничья
38.9% (14)
Оренбург
19.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (13)
2:1 Алания
19.4% (7)
1:0 Алания
13.9% (5)
1:2 Оренбург
11.1% (4)
2:0 Алания
5.6% (2)
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